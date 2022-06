Ferrari onthulde in de aanloop naar de 24 uur van Le Mans een teaser van de nieuwe Hypercar voor 2023. De Italiaanse fabrikant wil volgende maand op het eigen circuit in Fiorano de eerste testkilometers met de gloednieuwe wagen afleggen. In de aanloop naar die vuurdoop heeft Ferrari een aantal rijders uit het WEC GT-programma tijdens een tweedaagse test laten proeven aan een Oreca 07-Gibson van AF Corse.

GTE Pro full-timers James Calado, Alessandro Pier Guidi, Antonio Fuoco en Miguel Molina kwamen in actie, evenals Davide Rigon en de vaste AF Corse LMP2-coureurs Nicklas Nielsen en Alessio Rovera. Ferrari heeft de line-up voor het Hypercar-project nog niet bekendgemaakt, maar het is aannemelijk dat een aantal rijders uit het GT-programma doorstroomt. “Het was puur bedoeld om ons te laten wennen aan de downforce en de betere remmen, zodat we klaar zijn voor de eerste test met de Hypercar”, legt Calado uit aan Motorsport.com. “Binnen een paar ronden waren we allemaal op snelheid. Ik heb het grootste deel van mijn loopbaan gereden in auto’s met veel downforce. Dat verleer je nooit. Het voelt eerst even anders, maar het is al gauw normaal en binnen een paar ronden kan je de limiet opzoeken. We waren allemaal blij met het verloop van de test en we kijken uit naar de onthulling van de Hypercar.”

Fuoco, die dit jaar voor het eerst deel uitmaakt van de Ferrari GTE Pro-afdeling, vertelde Motorsport.com: “Het was anders dan de GT-auto. In 2021 reed ik al de 24 uur van Daytona met de LMP2, dus ik had al wat ervaring met zo’n bolide. Qua rijden en dergelijke komt het best aardig overeen. Je moet je rijstijl altijd wel aanpassen. Ik voelde me prettig bij de hoeveelheid downforce.”