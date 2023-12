Ilott verruilt IndyCar voor Porsche Hypercar

Ilott gaat in de #12 Porsche 963 LMDh een team vormen met Will Stevens en Norman Nato. De tweede wagen van het team wordt bestuurd door Phil Hanson, Oliver Rasmussen en een nader bekend te maken derde coureur. De 25-jarige Ilott kwam sinds eind 2021 uit voor Juncos Hollinger in de IndyCar Series. Komend jaar maakt hij dus de overstap naar de langeafstandsracerij. Begin deze maand proefde hij in Qatar voor de eerste maal aan de Porsche 963. “We zijn zeer blij dat Callum volgend jaar in onze auto zit”, zegt teambaas San Hignett in gesprek met Motorsport.com. “Hij testte in Qatar voor ons, en leverde zoals verwacht zeer goed werk af.”

De Brit is niet onbekend met sportscars. In 2021 kwam hij uit voor het Iron Lynx Ferrari-team. Daarmee nam hij deel aan de volledige GT World Challenge Endurance Cup in een Ferrari 488 GT3. Ook kwam hij in actie tijdens de 24 uur van Le Mans in de GTE Am. Dat jaar voerde hij ook twee vrijdagtrainingen uit voor Alfa Romeo in de Formule 1.

Oud-F1-coureur naar Jota?

Met de aankondiging van Ilott, Nato en Hanson is er nog maar een plekje vrij bij Jota. Het team heeft gesprekken gevoerd met drie voormalig F1-coureurs over het zitje. Robert Kubica koos voor de overstap naar Le Mans-winnaar Ferrari. Er is ook gesproken met Sebastian Vettel en Jenson Button. Het is de verwachting dat Yifei Ye, die gesteund wordt door Porsche Motorsport Asia Pacific, niet terugkeert. Hij wordt in verband gebracht met de derde Ferrari 499P die AF Corse op klantenbasis gaat inzetten.