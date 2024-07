Aston Martin Valkyrie Hypercar doorstaat shakedown op Silverstone

Het heeft even geduurd, maar Aston Martin heeft de eerste test met de Valkyrie LMH afgewerkt. De Hypercar moet volgend jaar in het WEC en de IMSA debuteren en een krap jaar voor het debuut heeft de auto zijn shakedown gehad op het circuit van Silverstone. Tijdens de test werd er wel gebruikgemaakt van een 'kale' auto, want het bodywork was nog niet op de auto gezet. In gesprek met Motorsport.com legt Heart of Racing-teambaas Ian James - met dat team gaat Aston Martin volgend jaar samenwerker - uit hoe de test verliep.

"Het was een korte test om te checken of de aandrijving, het remsysteem en de rest goed werkte. Na deze tests willen we kijken of we met de complete auto kunnen testen. Als alles volgens plan verloopt, willen we dat in de komende weken doen", vertelt James, die over de resultaten niet heel veel zegt. Het enige wat hij wel uit de doeken deed is dat voormalig Aston Martin-fabriekscoureur Stefan Mücke de test afwerkte, aangezien de huidige fabriekscoureurs andere verplichtingen hadden. James - die zelf op een aardig niveau racet - verklaart ook dat de ontwikkeling van de auto nog altijd op schema ligt.

Eerder dit jaar werkte Aston Martin al wel tests af met een Valkyrie, maar in dat geval ging het om een AMR Pro-versie. De test op Silverstone was de eerste met de LMH, waarmee volgend jaar in de topklasse van de enduranceracerij geracet wordt. In eerste instantie was het idee dat de Britse renstal met een auto in zowel het WEC als het IMSA zou rijden, maar aangezien in eerstgenoemde kampioenschap de verplichting is om met twee auto's te starten worden er twee gebouwd voor het WEC. In het IMSA blijft het voorlopig bij één Valkyrie.