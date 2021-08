Alpine zou Alonso in de toekomst graag in WEC inzetten

Dit jaar wordt er nog met de Alpine A480 gereden in het wereldkampioenschap langeafstandsracen. Deze wagen wordt ingezet door het Franse Signatech en bestuurd door Nicholas Lapierre, André Negrao en Matthieu Vaxivière. Volgend jaar is de LMP1-auto niet langer welkom in de dit jaar geïntroduceerde Hypercar-klasse en Alpine heeft nog geen knoop doorgehakt over de ontwikkeling van een nieuwe prototype. Maar mocht Alpine wel een Le Mans Hypercar of LMDh-bolide gaan bouwen voor 2023 of 2024, is voor het Franse merk wel duidelijk wie er mee moet gaan rijden: Fernando Alonso. De Spanjaard, die dit jaar bij Alpine zijn rentree maakte in de Formule 1, won al twee keer de 24 uur van Le Mans en één maal het World Endurance Championship met Toyota.

“Hij is een van de grootste ambassadeurs die de Renault-groep heeft in de autosport”, zegt Alpine-baas Laurent Rossi. “Het zou voor ons alleen maar logisch zijn om met hem samen te blijven werken na de Formule 1, wanneer dat ook maar moge zijn. Als we in de toekomst aan endurance doen, zou het ideaal zijn om hem op een zeker moment in het team te hebben.” Alonso gaf onlangs aan tot en met 2024 door te willen gaan bij het Alpine Formule 1-team. Gezien de overvolle Formule 1-kalender is het niet waarschijnlijk dat de Spanjaard het WEC gaat combineren met een seizoen in de koningsklasse. “Ik denk niet dat dat haalbaar is”, geeft Rossi toe.

Voorgaande geeft in elk geval aan dat Alpine serieus naar het kijken is naar manieren om door te gaan op het hoogste niveau van het WEC. “Het zou de LMH kunnen worden, het zou de LMDh kunnen worden. Ik ben er met een zeer positief en geïnteresseerd oog naar aan het kijken”, aldus Rossi, die de topklasse van het WEC als een goede aanvulling ziet op de F1-activiteiten. “Ik ga niet te veel in detail treden, omdat er verschillende zaken een rol spelen bij deze beslissing en ik niet te veel wil verklappen. Maar tussen nu en het einde van het jaar zullen we ons een mening vormen over alles. Over of we doorgaan, in welke categorie dat zou moeten gebeuren en in welk tijdsbestek. Er is nog geen besluit genomen, omdat we meer tijd nodig hebben om alles tegen elkaar af te wegen. We moeten kijken naar het economische plaatje en naar wat er nodig is om door te gaan in endurance op een manier dat er ook gewonnen kan worden.”

Een nieuwe prototype komt er waarschijnlijk dus pas in 2023 of 2024. Mogelijk dat Alpine gaat proberen om de A480 nog een jaar langer in de running te houden.