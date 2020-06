Visser baalt van afgelaste W Series, maar koestert BMW-contract

Iedere klasse worstelt momenteel met de coronacrisis. De W Series heeft in deze tijd een rigoureus besluit genomen: geen actie in 2020, alle ballen op volgend jaar. "Ik zag het wel een beetje aankomen. Maar als je het nieuws krijgt, komt het toch als een teleurstelling", laat Visser in een eerste reactie aan Motorsport.com weten. "Het is vooral een probleem om alle rijders hiernaartoe te krijgen. We hebben rijders uit Amerika, Brazilië, Afrika en Azië. Als ze een kampioenschap in Europa zouden organiseren, dan had iedereen het hele kampioenschap in Europa moeten blijven. Anders moet je eerst weer in quarantaine. Hetzelfde geldt voor alle mensen uit Engeland, daar zit het hele team en onze organisatie. Dat maakt het lastig om überhaupt iets te organiseren."

De W Series-organisatie heeft de boel dus afgeblazen en tegelijk aangekondigd in 2021 'nog grootser terug te keren'. De vraag is of alle coureurs van 2020 dan ook weer van de partij zijn. Of ze automatisch een startbewijs krijgen. "Poeh, dat weet ik eigenlijk nog niet. Maar of ik dat zou willen? Tuurlijk, ik wil graag weer meedoen." Tot die tijd blijft de W Series-actie beperkt tot simracen, met een officiële esports-serie. "Ik vind het simracen wel leuk hoor, maar mis toch het echte gevoel. Ik hoop in ieder geval dat het simracen ditmaal iets beter verloopt dan alle andere esports-dingen die ik heb gedaan. En ik hoop dat ik een keertje niet van de baan wordt gereden", vervolgt ze met een lach. "Verder moeten het vooral leuke races worden voor de fans, al wil ik wel graag winnen."

BMW: van junior tot volwaardig fabrieksrijder

Hoe vervelend het W Series-nieuws ook is, het betekent voor Visser nog niet het einde van de wereld. Of in dit geval het einde van alle 2020-plannen. "Ik heb het geluk dat ik naast de W Series nog meer zou doen dit jaar. Ik heb ook nog een contract bij BMW en hopelijk kunnen we daarvoor binnenkort wel van start." Hoe dat programma voor BMW er precies uitziet, is nu nog ongewis voor Visser. "Dat weet ik eerlijk gezegd nog niet. Iedereen moet eerst afwachten hoe de kalenders worden samengesteld. Pas als dat bekend is, gaat BMW kijken welke rijders waar gaan rijden."

Tot vorig jaar was Visser als juniorrijder verbonden aan het merk uit München, maar vanaf dit seizoen is ze opgewaardeerd tot volwaardig fabriekscoureur. "Ik ben zeker blij met dat nieuws ja, absoluut. Vorig jaar zijn er gedurende het hele jaar al gesprekken gevoerd over mijn toekomst als fabriekscoureur. De prestaties zijn daarvoor het allerbelangrijkste en die waren volgens mij best aardig. Ik voelde al wel dat het de goede kant opging en kreeg uiteindelijk dit contract aangeboden."

DTM: gewenste bestemming zit in zwaar weer

Komt tot slot nog even de DTM aan bod, dat bruggetje is via BMW zo gemaakt. Die Duitse merkenklasse zag Visser lange tijd als een mooie toekomstbestemming, maar die droom lijkt door het aangekondigde vertrek van Audi iets verder weg. "Tja, ik had zeker graag in die klasse gereden", reageert Visser. Daar komt nog een ander nadeel bij. Als de DTM onverhoopt geen oplossing vindt en daadwerkelijk omvalt, dan komen er ineens meer goede coureurs op de rijdersmarkt. De concurrentie wordt dus groter. "BMW heeft al zes rijders in de DTM. Als die klasse stopt, dan hebben we eigenlijk zes rijders teveel. Dat is natuurlijk wel lastig, maar hopelijk komen er dan andere races voor in de plaats. En ach, ik heb er ook geen invloed op. Ik probeer mijn job zo goed mogelijk te doen en zorg dat ik klaar ben om te racen als het in 2020 weer mag."