Max Verstappen had zijn Mercedes-AMG GT3 op pole-position gezet voor de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), maar stond de gehele openingsronde onder druk van Christopher Haase in de Audi R8 LMS GT3. Aan het einde van die ronde sloeg hij toe op de Döttinger Höhe, waarna hij de leiding overnam.

Haase kon echter niet wegrijden bij Verstappen, die gedurende de hele stint vlak achter hem reed en vlak voor de eerste pitstop sloeg de Nederlander toe. Haase, een ervaren Nordschleife-specialist, was tijdens die eerste stint onder de indruk van Verstappen en hoe hij zo dicht achter hem kon blijven rijden ondanks de vuile lucht.

"Zijn precisie in de vuile lucht is ongekend", zegt Haase tegen Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com. "Of het nu door de Mutkurve, Pflanzgarten of Flugplatz is – hij bleef gewoon aan mijn achterbumper kleven. Dat zie je echt zelden."

Max Verstappen werd ingehaald door Christopher Haase, maar sloeg vlak voor de pitstop terug. Foto door: Verstappen.com

Haase rijdt al meer dan vijftien jaar met de Audi R8 LMS GT3, een auto die bekendstaat als relatief makkelijk te volgen omdat deze weinig aerodynamische turbulentie veroorzaakt. Toch was zelfs de ervaren Duitser onder de indruk. "Ik heb zelden iemand gezien die zo dicht in de slipstream kan blijven hangen als Max."

Een viervoudig F1-kampioen inhalen

Haase was met zijn inhaalactie de eerste die Verstappen in een GT3 had ingehaald op de Nürburgring-Nordschleife. Hij zei vlak na afloop van de race al dat hij "heel lang niet meer zoveel plezier" had gehad in een raceauto. Twee dagen later, terugkijkend op alle reacties, besefte hij pas echt hoe bijzonder het moment was.

"Toen ik uitstapte, had ik nog geen reacties van fans of het team gezien. Ik zat nog vol adrenaline van het duel. Maar de wereldwijde reacties… dat is echt onwerkelijk. Het laat zien hoeveel waardering er is voor wat we hier doen, en ik ben Max dankbaar dat hij dat podium met zich meebrengt", aldus Haase.

Haase startte vanaf de tweede plaats, wat hij eigenlijk als een nadeel zag. "Ik haat het om als tweede te starten. Je bent afhankelijk van het tempo van de polesitter en de startlichten. Geef mij maar pole of de derde plaats", zegt hij.

Maar de 38-jarige coureur had een plan. Tijdens de formatieronde bracht hij zijn banden intensief op temperatuur in de verwachting dat Verstappen minder ervaring had met het gevoelige opwarmvenster van de GT3-banden.

Dat pakte goed uit. Verstappen moest liften bij Galgenkopf en Haase aarzelde geen moment. Hij trok al vroeg naast de AMG op de Döttinger Höhe, gebruikte het lichte topsnelheidsvoordeel van de Audi en maakte de inhaalactie succesvol af.

Niet de held uithangen

Wat volgde was een spectaculaire achtervolging waarin beide coureurs tot het uiterste gingen. In een situatie raakte Verstappen bijna de achterkant van Haase toen hij moest remmen voor een incident verderop. Uiteindelijk pakte Verstappen de leiding weer terug. Het duel mondde uit in een klassieke slipstreamstrijd op de Döttinger Höhe, waarbij beide rijders probeerden elkaars luchtstroom te verstoren.

"Ik dacht dat ik het laatste woord had en mijn neus voor kon houden richting Tiergarten. Dat bleek niet zo. Hij zat met een handbreedte naast me en hield de binnenlijn. Op dat moment wist ik dat ik had verloren. Dan moet je niet de held willen uithangen", aldus Haase.

Max Verstappen won de race, voordat het team gediskwalificeerd werd omdat het te veel banden had gebruikt. Foto door: Verstappen.com

Hoewel het weekend officieel draaide om het op snelheid brengen van Scherer Sport PHX-nieuwkomer Nico Hantke, stal het duel tussen Haase en Verstappen de show – en bezorgde het de Duitser in één klap enorme bekendheid.