Analyse: Hoe Verstappen grote voorsprong kon opbouwen vóór diskwalificatie NLS2

De 58ste Barbarossapreis, zoals de tweede ronde van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) heette, stond vooral in het teken van de deelname van Max Verstappen. De Red Bull-coureur verruilde zijn Formule 1-auto voor de Mercedes-AMG GT3 Evo, een auto die gerund werd door het ervaren Winward Racing in combinatie met Verstappen Racing.

In de kwalificatie maakte Verstappen direct een sterke indruk door de snelste tijd te klokken: 7.51.751. Hij was twee seconden langzamer dan het baanrecord, maar wist ook dat de pole-position niet veel hoeft te betekenen in een race over een afstand van vier uur - zeker niet op de 'Groene Hel'. Bovendien is de kwalificatie een open sessie van negentig minuten en spelen verkeer en gele vlaggen een grote rol.

"Je hebt altijd een beetje geluk nodig met verkeer", zei Verstappen dan ook na de kwalificatie tegen onder meer Motorsport.com. "Volgens mij was dit letterlijk de enige ronde van de dag zonder een Code 60 die me ophield. De AMG voelt goed aan, maar eerlijk gezegd is dit voor ons een soort veredelde testsessie. Ik moet nog wennen aan de rijderswissels bij pitstops – dat doen we natuurlijk niet in de Formule 1."

Felle strijd vooraan

Met zijn poletijd hield hij Nordschleife-expert Christopher Haase in de #16 Scherer Sport PHX Audi R8 LMS GT3 Evo II achter zich. Al bij de start van de race werd wel duidelijk dat deze twee auto's om de zege zouden strijden op het 24,358 kilometer lange circuit in de Eifel.

Max Verstappen won met zijn team NLS2, totdat een diskwalificatie roet in het eten gooide. Foto door: VLN

Aan het einde van de openingsronde sloeg Haase toe op de Döttinger Höhe, waar hij in de slipstream van de Mercedes dook en de leiding overnam van Verstappen. Haase kon een klein gat slaan, maar door het verkeer sloot Verstappen weer snel aan en liet hij de Audi niet ontsnappen.

Door dat verkeer kon Verstappen op hetzelfde rechte stuk van Döttinger Höhe vlak voor de eerste pitstop van de race ook weer toeslaan. Hij had een betere exit, nam meer snelheid mee en passeerde Haase voor de leiding. Het was echter van korte duur, want Verstappen zocht de pitstraat meteen op - net als Haase - maar Scherer leverde een iets snellere pitstop af, waardoor de Audi weer de kop nam.

Bij Verstappen Racing nam Daniel Juncadella het stuur over terwijl Haase zijn auto afstond aan teamgenoot Nico Hantke. Al na enkele bochten - in de beruchte Flugplatz - nam Juncadella de leiding weer over. Vanaf dat moment kreeg Verstappen Racing/Winward Racing de touwtjes steviger in handen, want Hantke had duidelijk meer moeite dan Haase en verloor veel tijd.

Audi verliest op gemiddelde rondetijd

Uiteindelijk kwam de #3 Winward Racing met 59,524 seconden voorsprong over de streep na vier uur racen. Uit de rondetijden van beide teams blijkt ook dat de #3 Winward Racing veel constantere stints afwerkte en dat de #16 Scherer Sport PHX vooral tijd verloor met Hantke achter het stuur.

Dat had op papier ook een duidelijke reden: waar Haase over een Platinum-licentie van de FIA beschikt, is Hantke een Silver-coureur. Ter vergelijking: Verstappen, Juncadella en Gounon beschikken allemaal over de hoogste licentie - Platinum. Beide auto's vielen dus wel onder de Pro-categorie dankzij de regels die daarvoor gelden, maar op voorhand was te verwachten dat de Audi terrein zou verliezen met Hantke.

De gemiddelde rondetijden waren bij de #3 Winward Racing Mercedes een stuk beter. Foto door: Verstappen.com

Dat is ook in de rondetijden van beide auto's te zien. Haase had uiteindelijk de snelste raceronde genoteerd met 7.52.737 en had een gemiddelde van 8.04.754 over zijn twee stints van veertien ronden, maar teamgenoot Hantke kwam niet verder dan 8.02.820 als snelste ronde - mede doordat verkeer in die stints een veel grotere rol speelde - en had een gemiddelde van 8.19.053 over twaalf ronden.

Bij de #3 Winward Racing lagen de gemiddelde rondetijden een stuk lager - zelfs toen het verkeer een grotere rol begon te spelen. Max Verstappen was ondanks het feit dat hij de meeste ronden - twaalf stuks - reed de snelste van het team als het gaat om gemiddelde rondetijd: 8.03.111.

Daarbij moet dan wel opgemerkt worden dat hij de start op zich had genomen en het verkeer in die eerste twee ronden nog geen rol speelde. Na die twee ronden kwam het GT3-veld de andere categorieën wel tegen, maar die reden veelal nog in groepen bij elkaar en niet zozeer verspreid.

Dat laatste gold wel vanaf de tweede stint, waardoor het gemiddelde van Daniel Juncadella met 8.16.964 over zeven ronden lager uitviel. Ook Jules Gounon kon in zeven ronden niet verder komen dan een gemiddelde van 8.08.580. Bovendien is het voor de rondetijden op de Nordschleife simpelweg een kwestie van geluk: verkeer tegenkomen op de krappe delen van de baan kost eenmaal meer tijd - zeker als er duels om positie plaatsvinden.

Overzicht: Rondetijden #3 Verstappen Racing/Winward Racing

Coureurs: Max Verstappen (1), Daniel Juncadella (2), Jules Gounon (3)

7.57.646 Ronde 1 (1) 7.53.552 Ronde 2 (1) 8.25.170 Ronde 3 (1) 8.28.944 Ronde 4 (1) 7.55.577 Ronde 5 (1) 7.55.414 Ronde 6 (1) 8.03.150 Ronde 7 Pit (1) 11.02.442 Ronde 8 Outlap (2) 8.14.868 Ronde 9 (2) 8.27.339 Ronde 10 (2) 8.04.246 Ronde 11 (2) 8.00.001 Ronde 12 (2) 8.00.979 Ronde 13 (2) 8.18.666 Ronde 14 (2) 8.52.651 Ronde 15 Pit (2) 11.51.638 Ronde 16 Outlap (3) 8.39.930 Ronde 17 (3) 8.02.091 Ronde 18 (3) 8.02.891 Ronde 19 (3) 8.02.907 Ronde 20 (3) 7.59.166 Ronde 21 (3) 8.02.674 Ronde 22 (3) 8.10.401 Ronde 23 Pit (3) 10.23.103 Ronde 24 Outlap (1) 7.54.117 Ronde 25 (1) 8.01.793 Ronde 26 (1) 7.58.830 Ronde 27 (1) 7.59.268 Ronde 28 (1) 8.03.874 Ronde 29 (1)

Overzicht: Rondetijden #16 Scherer Sport PHX

Coureurs: Christopher Haase (1), Nico Hantke (2)

7.57.295 Ronde 1 (1) 7.52.737 Ronde 2 (1) 8.22.960 Ronde 3 (1) 8.31.528 Ronde 4 (1) 7.56.150 Ronde 5 (1) 7.54.708 Ronde 6 (1) 8.04.998 Ronde 7 Pit (1) 11.08.572 Ronde 8 Outlap (2) 8.27.919 Ronde 9 (2) 8.40.887 Ronde 10 (2) 8.12.347 Ronde 11 (2) 8.11.131 Ronde 12 (2) 8.17.139 Ronde 13 (2) 8.21.342 Ronde 14 (2) 8.54.082 Ronde 15 Pit (2) 11.47.403 Ronde 16 Outlap (1) 8.22.441 Ronde 17 (1) 7.59.031 Ronde 18 (1) 7.58.142 Ronde 19 (1) 7.58.817 Ronde 20 (1) 7.59.769 Ronde 21 (1) 8.00.843 Ronde 22 (1) 8.07.134 Ronde 23 Pit (1) 10.33.894 Ronde 24 Outlap (2) 8.05.255 Ronde 25 (2) 8.02.820 Ronde 26 (2) 8.13.564 Ronde 27 (2) 8.05.388 Ronde 28 (2) 8.16.764 Ronde 29 (2)

Overzicht: Gemiddelde rondetijden van beide teams

Coureur Aantal ronden (zonder pitstops/outlaps) Gemiddelde rondetijd Max Verstappen (#3) 12 8.03.111 Christopher Haase (#16) 14 8.04.754 Jules Gounon (#3) 7 8.08.580 Daniel Juncadella (#3) 7 8.16.964 Nico Hantke (#16) 12 8.19.053

Mogelijke terugkeer in NLS3

Door het langzamere gemiddelde van Hantke viel de #16 Audi uiteindelijk ook veel verder terug dan de tweede plaats. Dat betekende ook dat de zege niet naar dat team zou gaan toen enkele uren na afloop van de race bekend werd dat de #3 Winward Racing de regels had overtreden en was gediskwalificeerd.

Reden voor de diskwalificatie was het aantal banden dat werd gebruikt door het team tijdens de kwalificatie en de race. In de regels is vastgelegd dat er in de kwalificatie drie bandensets gebruikt mogen worden, net als in de race - een totaal van zes dus. Achteraf bleek het team echter zeven sets te hebben gebruikt, wat gezien kan worden als het behalen van een sportief voordeel doordat nieuwe banden meer grip bieden - geen overbodige luxe op de Nordschleife.

Door de diskwalificatie ging de zege naar de #99 Rowe Racing BMW M4 GT3 Evo van Jordan Pepper en Dan Harper. Zij hadden een voorsprong van iets meer dan een seconde op de #44 Falken Motorsport Porsche 911 GT3 R van Tim Heinemann en Sven Müller.

Max Verstappen zal dit jaar ook nog deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Foto door: Verstappen.com

Ondanks de diskwalificatie heeft Verstappen Racing wel meteen zijn visitekaartje afgegeven. Het team neemt dit jaar ook deel aan de 24 uur van de Nürburgring en heeft met de prestaties van NLS2 duidelijk gemaakt dat het tot de favorieten behoort. In die langeafstandsrace zullen echter nog meer specialisten in de GT3's stappen en wordt het een nog grotere slijtageslag.

Voor nu heeft Verstappen zelf nog geen plannen om nog eens op de Nordschleife te racen tot aan de 24-uursrace van 16 en 17 mei. Daar kan nog wel verandering in komen, aangezien de Formule 1 in april geen races heeft door de afgelasting van de Grands Prix van Bahrein en Saudi-Arabië. Daardoor is er een mogelijkheid om deel te nemen aan NLS3. "We kijken ernaar. Het hangt ervan af of het allemaal haalbaar is. Maar ik race hier altijd graag!", aldus Verstappen.