Op vrijdag 2 augustus vond er een explosie plaats in de paddock van de Nürburgring. Dit gebeurde tijdens een testsessie voor de 6-uursrace van de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) op zaterdag. Bij de explosie, vermoedelijk veroorzaakt door een drukfles, raakten 22 personen gewond, waarvan vier zwaargewond. Hoewel de resultaten van het politieonderzoek nog niet bekend zijn, is het duidelijk dat de drukflessen die in de autosport worden gebruikt een gevaar kunnen vormen. De Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) wil het risico in de toekomst tot een minimum beperken. "We willen nu geen blinde actie ondernemen, maar het incident voor NLS4 heeft aangetoond dat er actie moet worden ondernomen", zegt Christian Vormann, hoofd Sport van de VLN.

"Vanuit ons oogpunt heeft het echter geen zin om de teams simpelweg regels op te leggen", voegt Vormann toe. "Aan de ene kant hebben we echte experts nodig op het gebied van drukluchttanks - die hebben we bij onze partner Dekra. Aan de andere kant moeten maatregelen voor teams ook realiseerbaar en uitvoerbaar zijn. Hierin vertrouwen we op de expertise van ILN [Interessenvertretung Langstrecke Nürburgring]."

De mobiele persluchttanks zijn aanwezig in bijna alle pitboxen in de autosport. Deze worden onder andere gebruikt om de hefsystemen in de raceauto's te bedienen. "Na de eerste paar minuten in een voorbespreking met de Dekra-experts realiseerden we ons dat het onderwerp veel complexer is dan je in eerste instantie zou denken", erkent Vormann. "We hebben ook contact gehad met veel teambazen die nu wat onzeker zijn over de persluchttanks die ze gebruiken. Uiteindelijk willen we niet alleen de veiligheid verhogen met gerichte maatregelen, maar ook het bewustzijn van alle betrokkenen vergroten", vervolgt Vormann. "We kunnen het ongeluk niet ongedaan maken, maar we kunnen er wel actief aan werken om het risico in de toekomst te minimaliseren."