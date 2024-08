Meerdere gewonden bij explosie in paddock Nürburgring bij NLS

De explosie vond plaats in de slotfase van de test, die meteen afgelast werd. In een verklaring laat de organisatie weten dat het vermoedelijk om een explosie door een persluchtcilinder gaat. Op het moment van de explosie werd deze net bijgevuld. Meerdere ambulances en minstens twee traumahelikopters werden direct ingezet. Volgens informatie van Motorsport-Total.com, een zusterpublicatie van Motorsport.com, zou het om vier traumahelikopters gaan. De paddock is afgesloten geweest voor politieonderzoek. In een update op zaterdagochtend is bekend geworden dat er in totaal 22 gewonden zijn gevallen. Eén persoon raakte zeer ernstig gewond en drie anderen liepen ernstige verwondingen op. De twee pitboxen waar de explosie plaatsvond, zijn nog altijd afgesloten.

In een officiële verklaring laat de NLS weten: "Tijdens de test- en afstellingsrun in aanloop naar NLS4, vond kort na 18.00 uur een explosie plaats achter een pitbox in het paddockgebied, wat volgens eerste bevindingen veroorzaakt is door een persluchtcilinder. Het uitgebreide reddingspersoneel ter plaatse nam onmiddellijk de nodige maatregelen en stelde de plaats van het ongeval veilig. De set-up runs werden onmiddellijk onderbroken. Volgens de eerste bevindingen zijn er verschillende gewonden die met een traumahelikopter naar ziekenhuizen in de buurt zijn vervoerd nadat ze onmiddellijk zijn verzorgd in het medisch centrum van de Nürburgring. De politie doet onderzoek ter plaatse, zoals gebruikelijk in een dergelijke situatie. Verdere informatie wordt binnenkort bekendgemaakt."

Er waren als gevolg van het incident vraagtekens geplaatst achter de 6-uursrace van zaterdag, maar de organisatoren bevestigen dat deze gewoon doorgaat. Na overleg met de teambazen, de ILN (Interessenvertretung Langstrecke Nürburgring) en de vertegenwoordigers van de coureurs heeft de VLN besloten om niet een streep door de race te zetten. "Tijdens de test vond een ongelukkig werkongeval plaats en we zijn allemaal diep geschokt en onze gedachten gaan uit naar de getroffenen", zegt VLN-baas Mike Jäger. “Het incident is echter niet direct gerelateerd aan het evenement, dus we hebben samen met onze teams besloten om het evenement door te laten gaan.”

De rijdersbriefing, die oorspronkelijk gepland stond voor vrijdagavond, is vanwege het ongeluk verschoven naar zaterdagochtend. De kwalificatie begint daarom pas om 08.52 uur en wordt ook ingekort tot 60 minuten. De race start volgens de huidige planning om 12.00 uur.