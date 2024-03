Strijd NLS-NES om enduranceraces Nürburgring escaleert: ADAC steunt NLS

Lang konden autosportfans genieten van de NLS op de Nürburgring-Nordschleife. Het Duitse langeafstandskampioenschap is bekend en geliefd, maar door een politieke kwestie op de achtergrond kwam de positie van dit kampioenschap in gevaar. De NLS werd georganiseerd door de Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) en de Russische eigenaar van de Nürburgring, NR Holding. Laatstgenoemde wilde de Automobilclub von Deutschland (AvD) erbij betrekken, maar VLN wees dat voorstel af. Sindsdien gaf NR Holding de AvD de opdracht om een kampioenschap op te richten zonder betrokkenheid van VLN. NR Holding kondigde daarnaast aan dat het VLN geen slots op de Nordschleife zou toekennen in 2024, maar door de bijzondere positie van het circuit - en de bijbehorende Nürburgring-wet - kreeg VLN in hoger beroep vijf slots voor zes races.

NR Holding is nu grootaandeelhouder in de Nürburgring Endurance Serie (NES), wat de tegenhanger moet zijn van NLS. Dit endurancekampioenschap wordt georganiseerd door AvD. Nu NR Holding 51 procent en de AvD 25 procent bezitten, heeft NR Holding nu de beoogde structuur - die door VLN afgewezen werd - alsnog gerealiseerd. Dit weekend moet de NES van start gaan met testsessies op de Nordschleife en een testrace op het Grand Prix-circuit. Naar verwachting zullen er genoeg teams deelnemen aan de test, al is nog niet bekend hoeveel teams zich daadwerkelijk hebben ingeschreven voor dit kampioenschap.

Intussen werkt de VLN ook toe naar de eerste race van het seizoen, een double-header op 6 en 7 april - een gevolg van de vijf slots voor zes races die het toegewezen kreeg voor de NLS. Daar is de Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) nu de titelsponsor van, waardoor het vanaf heden de ADAC Nürburgring Langstrecken-Serie heet. ADAC doet dat middels drie regionale clubs: ADAC Westfalen, ADAC Mittelrhein en ADAC Nordrhein - de organisator van de 24 uur van de Nürburgring.

Met ADAC als titelsponsor hoopt VLN genoeg financiële middelen te krijgen om de juridische strijd met NR Holding voort te zetten, aangezien de hoofdrechtszaak nog moet beginnen. Daarnaast verzekert dit ook de overlevingskansen van VLN en NLS, wat in twijfel getrokken werd vanwege krimpende startvelden sinds de coronapandemie. Deze twijfels waren een van de officiële redenen voor de gebeurtenissen achter de schermen sinds eind 2022. "Vooral in deze moeilijke tijden is het een troost om te kunnen vertrouwen op de kracht van de drie regionale ADAC-clubs. Dit is een belangrijke stap om het voortbestaan van enduranceraces op de Nürburgring te garanderen", aldus VLN-voorzitter Mike Jager.

Oproep tot samenwerking

Aangezien deze strijd nog wel eens lelijk kan worden en nog tijdens beide kampioenschappen zal voortduren, heeft de Deutscher Motor Sport Bund (DMSB) voor het eerst sinds deze kwestie opgeroepen tot een wapenstilstand. De Duitse autosportbond bevindt zich in een lastig parket, aangezien het gezamenlijk wordt gevormd door ADAC en AvD, met daarnaast de aparte motorsportvereniging Deutsche Motorsport Verband (DMV), die in de NLS aan de kant van ADAC staat. Door deze constellatie is DMSB lange tijd neutraal geweest, maar de escalatie van de gebeurtenissen heeft geleid tot een oproep tot samenwerking.

" Er zijn meer dan genoeg echte uitdagingen voor de autosport als gevolg van externe factoren. Autosportorganisatoren moeten de handen ineenslaan in plaats van te vechten om deelnemers, sponsoring en kalenderdata", aldus DMSB-voorzitter Wolfgang Wagner-Sachs. "Er is geen ruimte voor competitief denken en machtsspelletjes in de Duitse autosport in 2024. We moeten bij elkaar blijven." De verklaring werd samen uitgebracht met een soortgelijke oproep tot samenwerking door de onafhankelijke coureursvereniging Deutscher Sportfahrer Kreis (DSK). Het valt nog maar te bezien of er gehoor gegeven wordt aan deze oproep, aangezien dat eerder ook al niet gebeurde toen belangrijke figuren, waaronder Olaf Manthey, dezelfde oproep deden.

Veel steun voor NLS

Nu VLN en ADAC dicht bij elkaar staan, zal NES een zware strijd moeten leveren. De door AvD geleide klasse is geïsoleerd van alle belangrijke endurance-evenementen, met name de 24 uur van de Nürburgring, omdat de organisator ADAC Nordrhein de kant van NLS heeft gekozen. De Qualifiers voor de 24-uursrace zullen voor het eerst meetellen voor NLS, wat de nu hechtere samenwerking tussen de twee partijen nog eens onderstreept.

Er is ook hevig verzet tegen NES vanuit een beweging met belanghebbenden zoals teameigenaren, marshals en fans onder de noemer 'Pro NLS'. Het valt echter nog te bezien hoe sterk deze beweging na verloop van tijd bij elkaar zal blijven. Ondertussen heeft de meerderheid van de teams hun volledige steun uitgesproken voor het gevestigde NLS, dat aan zijn 48ste seizoen begint. NLS heeft hervormingen in gang gezet om het voor de teams aantrekkelijker te maken, door processen te stroomlijnen die in het verleden een groot obstakel vormden. Tegelijkertijd adverteert NES met klantvriendelijkheid. Aangezien het einde van de machtsstrijd nog niet in zicht is, kunnen we een verdere escalatie van de gebeurtenissen verwachten gedurende het raceseizoen 2024.