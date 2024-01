Endurancekampioenschap Nürburgring dreigt te splitsen na rechtszaak

Het is een complexe politieke situatie waar zelfs de Formule 1 nog een puntje aan kan zuigen. Er zijn vele partijen betrokken bij deze kwestie rond de langeafstandsraces op de iconische Nürburgring-Nordschleife, allen met een eigen doel. Ten eerste de Veranstaltergemeinschaft Langstreckenmeisterschaft Nürburgring (VLN) en de Russische eigenaar van de Nürburgring, NR Holding. Zij organiseerden samen de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). NR Holding stelde in het voorjaar van 2023 een nieuwe structuur voor, waarbij de Automobilclub von Deutschland (AvD) zich bij deze partijen zou voegen. VLN wees dit voorstel af, waarna NR Holding AvD de opdracht gaf om een nieuwe enduranceserie op te zetten zonder betrokkenheid van VLN, waardoor de NLS-contracten eind 2023 werden beëindigd. NR Holding kondigde tevens aan dat het geen slots op de Nordschleife zou toekennen aan VLN in 2024. VLN ondernam daarop gerechtelijke stappen en won de zaak met overmacht in september 2023. In het hoger beroep is nu bepaald dat VLN vijf slots krijgt voor zes races op de Nürburgring in 2024.

Aanleiding voor deze politieke kwestie is simpel gezegd een machtsspel tussen NR Holding en ADAC, de grootste autoclub van Duitsland. ADAC organiseert zo'n 80 procent van alle evenementen op de Nürburgring. Dat is toch wat opvallend te noemen, aangezien de eigenaars van de Nürburgring sinds de aanschaf van het circuit - tien jaar geleden - weinig gebruik hebben gemaakt van hun onderhandelingspositie.

Dan zijn er ook nog twee overkoepelende NLS-organen: VLN VV en VLN Sport. De NLS is samen georganiseerd door NR holding en VLN Sport via VLN VV. NR Holding bezit 60 procent van VLN VV, VLN Sport bezit de overige 40 procent. VLN Sport bestaat op zijn beurt weer uit negen lokale clubs, waarvan zes die binnen ADAC vallen en drie binnen Deutscher Motorsportverband (DMV).

Foto: Heiko Stritzke VLN VV-eigenaarsstructuur tot aan december 2023.

De NLS is ook van cruciaal belang voor ADAC Nordrhein, de organisator van de legendarische 24 uur van de Nürburgring, omdat het zich voor de Balance of Performance baseert op de gegevens van de NLS-races. Daarnaast zijn de VLN en ADAC met elkaar verbonden in het reglement met de SP-klassen, waarbij SP9 de GT3-klasse vormt en SP10 de GT4-klasse. Deze worden beheerd door ADAC Nordrhein terwijl de productiegerichte V-klassen worden bestuurd door VLN. In een poging om haar onderhandelingspositie te versterken, wendde NR Holding zich tot AvD, een concurrent van ADAC. Ook al is AvD zo'n vijftien keer kleiner dan ADAC, heeft die partij wel al enkele grote autosportevenementen in Duitsland georganiseerd, waaronder de DTM (tot en met 2022) en de Duitse Formule 1 Grand Prix.

AvD heeft in deze kwestie dan weer baat bij een aandeel in het endurancekampioenschap, aangezien het de enige mogelijkheid is om nog relevant te blijven in de autosport. De AvD verloor namelijk al de DTM aan ADAC en andere grote autosportevenementen in Duitsland, waaronder de Oldtimer Grand Prix op de Nürburgring en de Jim Clark Revival op het circuit van Hockenheim.

Juridische kwestie VLN en NR Holding

In 2023 werd AvD de hoofdsponsor van de NLS. Voor 2024 zou dat resulteren in een nieuwe structuur waarin NR Holding 51 procent van de aandelen zou verkrijgen. AvD zou dan 25 procent krijgen en VLN moest dan genoegen nemen met de overige 24 procent. VLN zou op deze manier dus een stuk kleiner worden in deze constructie. AvD en NR Holding voerden als argument aan dat de huidige VLN-structuur niet te houden is door de gevolgen van de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de recessie in Duitsland. Het minderen van het aandeel van VLN zou volgens hen daarom in het belang zijn van VLN, dat in deze constructie minder financiële lasten draagt.

Foto: Heiko Stritzke De voorgestelde NLS-structuur voor 2024

Uiteraard ging VLN niet mee in dit verhaal. Mike Jager, de directeur van VLN Sport, vertelde in de zomer aan Motorsport.com's zustertitel Motorsport-Total.com: "We kunnen het ons niet veroorloven om gereduceerd te worden tot bezoekers van onze eigen raceserie, nadat we die 47 jaar lang met succes hebben georganiseerd." Het ware motief achter deze nieuwe structuur, zo melden meerdere bronnen aan Motorsport-Total.com, was een poging van NR Holding om de enduranceraces over te nemen om hun onderhandelingspositie ten opzichte van de ADAC te verbeteren. Deze structuur werd dus door VLN verworpen omdat de aandelen van elke organiserende club in dit model zou zijn gedaald naar 2,67 procent. Het verwerpen van dit voorstel bleek het startschot te zijn van de escalatie in deze kwestie.

Foto: Heiko Stritzke VLN Sport-eigenaarsstructuur

Als gevolg besloot NR Holding om alle contracten met de VLN per eind 2023 te beëindigen. Daardoor kwam VLN VV volledig in handen van VLN Sport. In plaats daarvan kreeg AvD van NR Holding de taak om een nieuwe series te organiseren, de Nürburgring Endurance Series (NES) - zonder enige betrokkenheid van VLN. Bovendien maakte NR Holding in een verklaring bekend dat het de VLN geen enkele kalenderslots zou toekennen op de 'Groene Hel' voor 2024 - wat in feite een doodsvonnis is voor de NLS.

Met dit besluit schoot NR Holding zich echter volledig in de voet. VLN ondernam juridische stappen en baseerde zich daarbij op de zogenaamde Nürburgring-wet, die sinds 2012 van kracht is. Daarin staat dat de infrastructuur van de Nürburgring toegankelijk moet zijn, zonder onderscheid te maken tussen races, toeristenritten en ontwikkeling van straatauto's. Deze zaak won VLN met overmacht, waardoor het recht kreeg op volledige toegang tot het circuit bij acht gelegenheden - tegen een redelijke vergoeding. Daarmee waren de rollen plots omgedraaid, al ging NR Holding nog wel in beroep. Daarin wist het af te dwingen dat VLN maar vijf kalenderslots mag hebben in plaats van acht. Dat was echter geen winst te noemen voor NR Holding, dat nu haar onderhandelingspositie juist zag verzwakken in een poging deze te versterken. Daar moet wel een kanttekening bij geplaatst worden, aangezien het hier ging om een versneld proces dat enkel voor 2024 geldt. De hoofdprocedure zou enkele jaren moeten duren.

Foto: Heiko Stritzke VLN VV-eigenaars in 2024.

Onzekerheid over NES

De NLS heeft dus nog een toekomst in de Eifel, waarop AvD's voorzitter Lutz Leif Linden tegen Motorsport-Total.com duidelijk maakte dat de NES ook nog steeds doorgang zal vinden in 2024. Onder de nieuwe constructie maakt NR Holding daar geen deel meer van uit. AvD neemt alle verantwoordelijkheid op zich met 76 procent van NES in handen. 24 procent is in het bezit van een andere grote speler die ook weer een ander element aan deze zaak toevoegt: Ralph-Gerald Schlüter, tot november 2022 directeur van VLN Sport. In zijn tijd als voorzitter groeide Schlüter, de zelf in de jaren 80 in de VLN racete, uit tot een enigszins dubbelzinnig figuur. Hij loodste VLN door de coronapandemie, maar binnen de paddock werd zijn stijl van leiderschap niet door iedereen gewaardeerd. Na de inaugurele 12 uur van Nürburgring van 2022 groeide de onvrede binnen de paddock. In november dat jaar traden vier leidende figuren, waaronder Schlüter, af bij VLN Sport. Jager nam de rol van Schlüter over.

Foto: Heiko Stritzke NES-structuur.

Vier maanden later werd Schlüter aangekondigd als de CEO van het nieuwe 51-25-24-bestuur, dat dus niet doorging. In het nieuwe 76-24-model van NES is Schlüter opnieuw aanwezig. Dit keer bezit hij een minderheidsaandeel van 24 procent via BS Motorsport GmbH & Co. KG, dat dient als plaatsvervanger voor de clubs die NES zouden organiseren. Er zijn echter serieuze zorgen over de haalbaarheid van NES. Meerdere bronnen in de paddock twijfelen aan het vermogen van AvD om een raceklasse op de Nordschleife te organiseren. Lutz Leif Linden bestempelde dit als valse geruchten die opzettelijk werden verspreid door bepaalde bronnen en verklaarde dat er binnen de AvD verschillende clubs zijn die geïnteresseerd zijn in het organiseren van races. Tot de dag van vandaag heeft AvD echter nog geen concept op tafel gelegd voor NES, wat voor nog meer vraagtekens over het kampioenschap zorgt. De teamvereniging ILN, die een aanzienlijk aantal teams in de Nordschleife-enduranceracerij vertegenwoordigt, gaf in december 2023 haar neutrale positie binnen de NLS-NES-ruzie op om zich in 2024 volledig op de NLS te richten.

Gevraagd door Motorsport-Total.com naar het uitstel, wijst Linden naar het nog lopende juridische proces waar AvD niet direct bij betrokken is. Het publiceren van een reglement kan leiden tot een kopieer-plaksituatie. Om dezelfde reden heeft de VLN ook nog geen regels gedeeld voor het seizoen 2024. Bij VLN bestaan er echter geen twijfels aan het vermogen om een kampioenschap op de Nürburgring te organiseren.

Foto: VLN Ralph-Gerald Schlüter.

Wat ook niet in het voordeel van NES werkt, is dat er een beweging, 'Pro NLS', opgericht is. Zij roepen op tot het boycotten van NES, waarbij verschillende marshalorganisaties op de Nürburgring betrokken zijn. Met 400 tot 500 marshals die nodig zijn voor elke race, hebben ze een aanzienlijke onderhandelingspositie. Bovendien heeft NES tot op de dag van vandaag nog geen racedirecteur gepresenteerd. Zelfs al zal NES in 2024 races organiseren, lijkt het startveld niet groot te worden. Aan de andere kant hoeft NES slechts 10 tot 20 procent van de deelnemers van NLS zien weg te kapen om VLN weer in financiële problemen te duwen. De lopende zaak met NR Holding leidt ook tot het afnemen van de middelen van VLN. Dat kan de VLN echter weer in de armen van ADAC duwen.

Dit alles kan zou de weg kunnen vrijmaken voor een verdere terugslag voor NR Holding, die nu een strijd voert om haar eigen business case. Als de ADAC de VLN te hulp schiet, zou precies het tegenovergestelde gebeuren van wat NR Holding in eerste instantie probeerde te bereiken - de ADAC zou sterker zijn dan ooit. De grootste verliezer in deze kwestie zijn de teams. Meerdere teams hebben al hun zorgen kenbaar gemaakt aan Motorsport-Total.com. Zij missen de zekerheid om hun agenda's voor het nieuwe seizoen in te plannen. De schade is dus al aangericht.