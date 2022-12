Lawson geniet in Japan: "Super Formula flinke stap hoger dan F2"

De afgelopen vijf seizoenen heeft Liam Lawson hoofdzakelijk in Europa geracet in zijn jacht op een plekje in de Formule 1. Als onderdeel van het opleidingsprogramma van Red Bull kwam hij in 2019 en 2020 uit in de Formule 3, om daarna in 2021 en 2022 in de Formule 2 gestald te worden. Doordat de plekken bij Red Bull Racing en AlphaTauri voor komend seizoen al gevuld zijn, moet de Nieuw-Zeelander nog minimaal een jaar wachten op zijn F1-debuut. In de tussentijd voelt Red Bull er weinig voor om Lawson nog een jaar onder te brengen in F2. Daarom speelt Helmut Marko nadrukkelijk met de gedachte om hem in 2023 te laten debuteren in de Super Formula in Japan. Eerder bewandelde onder meer Pierre Gasly die route al.

Woensdag werkte Lawson zijn eerste test in een Super Formula-bolide van Dallara af. Hij klokte de tiende tijd van de dag aan boord van de auto van Team Mugen en bleef binnen een seconde van snelste man Naoki Yamamoto. Het gevoel in de SF19 kwam behoorlijk in de buurt bij een F1-bolide, zei Lawson terugblikkend. "Dit is mijn eerste keer in Japan en Suzuka en tot dusver geniet ik er echt van. Ik wilde hier al rijden sinds ik een kind was", vertelde Lawson. "In de eerste sector hoef je bijna niet te remmen en neem je veel snelheid mee. Je zit boven de 200 kilometer per uur en trekt veel G-krachten. Mijn nek doet nu absoluut pijn! Dat gedeelte is het mooiste aan Suzuka en samen met de Super Formula-auto, die heel goed is in snelle bochten, maakt dat het heel spannend om hier te rijden."

Hoe een Super Formula-auto zich verhoudt tot een F2-bolide

Lawson hield zich tijdens de test niet bezig met het klokken van snelle rondetijden, maar probeerde vooral te wennen aan de auto. Het gaf de 20-jarige coureur uit Hastings een goede kans om de Super Formula-bolide te vergelijken met het materiaal waar hij in de Formule 2 en zijn F1-trainingen voor Red Bull en AlphaTauri mee heeft gereden. "De auto is heel anders en een grote stap omhoog vergeleken met de Formule 2. Het voelt eigenlijk veel meer alsof ik in een F1-auto rijd. Het was een goede dag, waarop ik veel over de auto heb geleerd. Het was ook fijn om een gevoel te krijgen voor verschillende afstellingen. Donderdag zal ik mij nog meer op mijn gemak voelen in de auto en dan kan ik meer kijken hoe ik ervoor sta ten opzichte van andere coureurs."

De SF19 van Team Mugen maakte vooral indruk op Lawson met de manier waarop het vermogen wordt afgeleverd en de wegligging in snelle bochten. "Het vermogen voelt anders aan, iets soepeler en beter in deze auto. En de banden zijn natuurlijk heel anders dan de Pirelli's waar ik de afgelopen vier, vijf jaar op gereden heb. Het is de eerste keer in lange tijd dat ik met andere banden reed en het duurde even om daar aan te wennen, maar qua betrouwbaarheid en opwarmen voelt de band heel prettig aan. Als ik de auto's moet vergelijken, dan is de Super Formula-auto heel scherp. Dat geldt vooral in de snelle delen. Zodra je instuurt, reageert de auto eigenlijk zonder vertraging."

Hoewel Red Bull hem graag in Super Formula wil onderbrengen als teamgenoot van regerend kampioen Tomoki Nojiri, benadrukt Lawson dat het allemaal nog niet rond is. Toch heeft hij zelf ook wel oren naar de overstap naar Japan, zeker nu hij met plezier zijn eerste test heeft afgewerkt. "Het zou voor mij een geweldige kans zijn om hier te racen. Ik wil de Formule 1 halen en dit zou een geweldige stap zijn om dat uiteindelijk te bereiken. Als het gebeurt, dan is het een goede manier om het jaar door te brengen naast mijn betrokkenheid bij F1."