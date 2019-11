Button zit 17 uur vast in woestijn na debuut in Baja 1000

Button reed gedurende het prestigieuze evenement met een Trophy Truck in de kleuren van de Brawn-wagen waar hij in 2009 wereldkampioen mee werd. Button kwam echter in de problemen toen hij en zijn bijrijder een “knetterend geluid” hoorden uit de wagen. Daarna was alle aandrijving verdwenen uit de wagen.

“We hebben in ieder geval een goed verhaal overgehouden aan onze deelname aan de Baja 1000, helaas niet het verhaal waar we op hoopten”, schreef de Brit op Instagram. “We begonnen goed, zijn vijf trucks voorbijgereden en ook nog een aantal stilgevallen wagens gepasseerd. We hadden een goed ritme te pakken en waren voorzichtig op de momenten dat het moest. Anderzijds waren we veel sneller op stukken waar dat mogelijk was. Na 235 mijl (378 kilometer) hoorden Terry Madden (de bijrijder) en ik een heel hard knetterend geluid en ineens was alle aandrijving weg. Het differentieel was kapot. Het was vreemd omdat we tot op dat moment heel erg voorzichtig waren en de temperaturen allemaal goed waren. Het grootste probleem was nog dat we op een nagenoeg onbereikbare plek stonden voor de berging van de wagen.”

Door de slecht bereikbare plek werd de overlevingskracht van Button op de proef gesteld, vervolgde hij: “Daardoor hebben we een nacht door moeten brengen in de woestijn, in totaal hebben we daar zo’n 17 uur gezeten. We hebben alleen wat andere racers gezien die we geholpen hebben met het schoonmaken van de lichtbalken [bovenop de wagens]. Met wat energierepen en een vuurtje dat we gestookt hadden konden Terry en ik genieten van dit rustgevende aspect en verhalen delen over onze belevenissen. Het was een mooie ervaring, hoewel ik hier niet op had gehoopt.”

Ook voormalig Indy 500-winnaar Alexander Rossi deed mee aan de Baja 1000. Hij ging even aan de leiding voor hij crashte. Uiteindelijk kon de Amerikaan zijn weg nog wel vervolgen.