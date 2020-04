Van Lagen keert terug bij Fach Auto Tech in Porsche Supercup

Het wordt voor Jaap van Lagen zijn tweede reünie met Fach Auto Tech. In 2015 werkte de coureur voor het eerst samen met teambaas Alex Fach, die hem in Monaco inschreef als gastrijder voor de Supercup-race. Van Lagen pakte daar pole-position en won vervolgens ook de race. In 2018 kwam de tweevoudig racewinnaar in de Porsche Supercup een heel seizoen uit voor het Zwitserse team en datzelfde gaat hij in 2020 doen, zodra de situatie rond het coronavirus het weer toelaat dat er geracet wordt.

“Het voelt geweldig om terug te zijn op het oude nest. Met Alex heb ik mijn grootste succes in de Porsche Supercup gevierd. Fach Auto Tech is absoluut een topteam. Nog steeds. De laatste drie jaar zijn ze als vice-kampioen geëindigd. In 2018 stond ik ook twee keer met ze op het podium”, zegt Van Lagen, die komend seizoen met Joey Mawson en Australische Carrera Cup-kampioen Jordan Love twee Australische teamgenoten. “Ik denk dat we een heel sterk team hebben en mooie dingen kunnen laten zien.” Wanneer Van Lagen en zijn teamgenoten daadwerkelijk aan de slag kunnen, is gezien de coronacrisis nog onduidelijk. “De Porsche Supercup is onderdeel van het Formule 1-format, dus alle races zijn opgeschort. Eigenlijk hadden we nu al trainingsdagen afgewerkt in Barcelona en op Zandvoort.”

Van Lagen zou in 2020 ook voor het eerst met de Porsche Supercup in actie komen op Circuit Zandvoort, maar ook die race is dus uitgesteld vanwege het coronavirus. De Nederlander had die race al omcirkeld in zijn agenda. “Op Zandvoort liggen mijn roots, op die baan heb ik alles geleerd. Ik keek er echt naar uit om daar voor volle tribunes te racen. Heel jammer dat het voorlopig allemaal is uitgesteld. Overigens wel de enig juiste keuze, want met z’n allen gezond blijven is veel belangrijker dan racen.”