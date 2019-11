Wie is de 13-jarige Japanse die jaagt op de Verstappen-records?

Op haar derde verjaardag krijgt Juju van haar vader een kart cadeau. Haar vader is Hideki Noda, die in de jaren negentig drie Formule 1-races reed maar geen enkel punt scoorde. Hij maakte daarna naam in Amerika waar hij Indy Lights reed, was voor Japan actief in de A1GP en deed enkele keren mee aan de 24 uur van Le Mans. Met het cadeau weet hij zijn dochter onmiddellijk te enthousiasmeren voor de autosport. Zo geschiedt het dat de kleine Juju al op zeer jonge leeftijd actief is in de kartsport.

Ronderecords worden gebroken

Het staat voor insiders buiten kijf dat ze talent heeft. Vanaf haar vierde komt ze in competitie uit met een kart en wint ze ook. Hierbij gaat het voornamelijk om wedstrijden in Japanse kampioenschappen. Dat gaat door tot ze op haar negende mag debuteren in een formulewagen. Ze werkt een test af op Okoyama International Circuit in een Formule 4-wagen en rijdt enkele races in F4-materiaal waarin ze veel oudere coureurs weet te verslaan. Ook rijdt ze op het circuit van Okoyama het ronderecord aan flarden in de Formule 4-auto, hoewel daarbij opgemerkt moet worden dat niet duidelijk is of ze dat deed met een wagen die volledig legaal was en dus voldeed aan het gewichtsreglement.

Voor vader Noda, die zelf een raceschool runt, is het vanaf dat moment duidelijk dat zijn dochter toe is aan een volgende stap. Een paar weken voor haar twaalfde verjaardag regelt hij een test in een Formule 3-wagen, opnieuw op het circuit van Okoyama. Juju mag dan wel testen, in competitie racen mag vanwege haar leeftijd nog lang niet. En dus is het wachten tot de tijd verstrijkt tot ze oud genoeg is om die stap te zetten, eerst in een Formule 4-wagen.

Die kans komt er in 2020. In oktober werd bekend dat Noda met haar vader naar Denemarken zal verhuizen om daar volgend seizoen deel te nemen aan het Deense F4-kampioenschap. Als ze op 2 februari 2020 veertien jaar oud wordt, mag ze officieel deelnemen aan dat kampioenschap. Een jaar later zou ze in theorie kunnen doorstromen naar de Formule 3, maar er zal in eerste instantie met veel interesse gekeken worden wat zij kan bereiken in de Deense opstapklasse.

Nu al in de schijnwerpers

Natuurlijk zit er ook een keerzijde aan de bekendheid die Juju Noda op deze leeftijd al krijgt. De meeste leeftijdsgenoten ontwikkelen zich in alle rust alvorens ze in de schijnwerpers komen te staan als ze iets ouder zijn en meer ervaring hebben. Bovendien is het lastig om haar talent in perspectief te plaatsen voor de buitenwereld. Coureurs als Charles Leclerc en Lando Norris hadden op die leeftijd ook al een aantal (internationale) kampioenschappen op hun naam geschreven.

Het is logisch dat er veel kritiek is op het feit dat een 13-jarig kind in de media al zoveel aandacht krijgt. Het houden van afstand en het in perspectief zetten van de 'hype' is dan ook logisch. Noda wil als eerste vrouwelijke coureur een Formule 1-race winnen, maar vooralsnog begint het Europese avontuur in de Formule 4. De tijd moet uitwijzen of ze het record van Max Verstappen als jongste F3-coureur gaat verbreken.