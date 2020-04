Ganassi ontslaat NASCAR-rijder Larson na racistisch taalgebruik

Tijdens een livestream bij een virtuele NASCAR-race gebruikte Larson zondagavond het n-woord, wat zeker in de Verenigde Staten bijzonder gevoelig ligt. Larson werd maandag al snel geschorst door NASCAR en door iRacing, het platform waarop de race werd gehouden. Zijn sponsors McDonalds en Credit One Bank keerden hem ook al de rug toe.

Dinsdagochtend heeft zijn team Chip Ganassi Racing de 27-jarige Larson ontslagen. "Na lang beraadslagen heeft Chip Ganassi Racing besloten dat het de samenwerking met Kyle Larson zal stopzetten", klonk het in een mededeling van het team. "De opmerkingen die Kyle maakte waren zowel aanstootgevend als onaanvaardbaar, zeker gezien de normen en waarden van onze organisatie. Het was duidelijk dat dit de enige juiste maatregel is."

Larson verontschuldigde zich maandag op sociale media voor zijn uitdrukking, maar dat kon zijn job dus niet redden. "Ik heb gisteravond een woord geuit dat nooit, nooit gezegd had mogen worden en daar is geen excuus voor", stelde Larson maandag. "Zo ben ik niet opgevoed, het is een vreselijk om zoiets te zeggen. Ik voel me schuldig ten opzichte van mijn familie, vrienden, partners, de NASCAR-gemeenschap en vooral de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap. De schade die ik heb aangericht is waarschijnlijk onherstelbaar, dat moet ik toegeven. Ik wil iedereen mijn excuses aanbieden en hoop dat iedereen veilig blijft in deze gekke tijden.”