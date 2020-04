NASCAR-coureur biedt excuses aan na racistische uitglijder

Voor aanvang van het evenement checkte Larson zijn communicatie waarbij hij tegen zijn spotter zei: “Hoor je me niet?”, gevolgd door het in de Verenigde Staten uiterst gevoelig liggende: “Hey n*****.”

De woorden waren live te horen op het Twitch-kanaal van Larson en werden opgepikt door enkele andere coureurs. Zo greep Anthony Alfredo direct in met de reactie: “Kyle, iedereen kan je horen maat.” En IndyCar-coureur Conor Daly reageerde met een kort “yikes.”

In een videoboodschap op Twitter geeft Larson toe een fout te hebben gemaakt: “Ik heb gisteravond een woord geuit dat nooit, nooit gezegd had mogen worden en daar is geen excuus voor. Zo ben ik niet opgevoed, het is een vreselijk om zoiets te zeggen.”

Larson vervolgt: “Ik voel me schuldig ten opzichte van mijn familie, vrienden, partners, de NASCAR-gemeenschap en vooral de Afrikaans-Amerikaanse gemeenschap. De schade die ik heb aangericht is waarschijnlijk onherstelbaar, dat moet ik toegeven. Ik wil iedereen mijn excuses aanbieden en hoop dat iedereen veilig blijft in deze gekke tijden.”

Larson is tijdelijk door zijn werkgever Chip Ganassi Racing geschorst. NASCAR heeft de zaak in onderzoek en ook zij hebben de zesvoudig racewinnaar in de NASCAR Cup Series voor onbepaalde tijd geschorst. Een aantal persoonlijke sponsoren van Larson heeft inmiddels het contract met de coureur verscheurd, terwijl hij door zijn uitspraken ook niet meer welkom is op iRacing.