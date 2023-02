NASCAR doet wanhoopsactie van Ross Chastain in de ban

Ross Chastain ging in oktober tijdens de laatste ronde van de race op de korte oval van Martinsville voluit langs de muur om nog een paar plekken te winnen. Dat lukte. Hij won vijf plekken in de laatste bochten en plaatste zich daarmee voor de Championship 4 van de NASCAR Play-Offs. De beelden van het moment gingen viral en werden op social media wel 100 miljoen keer getoond. Chastain kon zijn plaatsing voor de Championship 4 niet omzetten in winst, hij moest een wedstrijd later zijn meerdere erkennen in Joey Logano.

Nu heeft NASCAR besloten om de actie van Chastain voortaan te verbieden op alle circuits. De teams zijn daarover deze week geïnformeerd. “Dergelijke acties zullen vanaf heden door NASCAR beoordeeld worden als onveilig”, leest het bijgewerkte reglement. “Om te voorkomen dat deelnemers een dergelijke strategie toepassen en daarmee hun eigen veiligheid en die van anderen in het geding brengen, heeft NASCAR besloten om een tijdstraf uit te delen aan iedereen die een actie deed zoals we die in Martinsville zagen.”

Het opmerkelijke is dat deze regel al bestond in het NASCAR-reglement. “Het veiligheidsargument bestond al in het reglement en na Martinsville hebben we dit geëvalueerd en hebben ervoor gekozen dit vanaf heden actief te veroordelen. Sinds het einde van afgelopen seizoen hebben we met de coureurs en teams gewerkt om dit zo goed mogelijk te verwoorden in het reglement voor 2023. We geloven dat we het op deze manier goed omschreven hebben en we de veiligheid van onze deelnemers kunnen verbeteren.”

VIDEO: Bekijk de actie van Ross Chastain