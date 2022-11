Ross Chastain begon de laatste ronde van de 500 ronden durende wedstrijd op de oval van Martinsville op de tiende plek. Hij vocht met Denny Hamlin om de laatste plek in de Final Four, maar die lag op de vijfde plek. Bij het ingaan van bocht 3 koos Chastain er daarom voor om volgas langs de buitenste muur te rijden. Terwijl winnaar Christopher Bell, Brad Keselowski en Hamlin uit de laatste bocht kwamen, vloog Chastain er aan de buitenkant omheen. Hij ging van de tiende naar de vijfde plek in de laatste twee bochten en eindigde zeven tienden van een seconde voor Hamlin.

“Ik heb vroeger veel NASCAR 2005 gespeeld met mijn broer Chad”, verklaart Chastain zijn move. “Daar kwam ik er altijd mee weg, maar ik wist niet of het ook in het echt zou werken. Dat was toen ik acht jaar oud was. Ik schakelde naar de vijfde versnelling, vroeg bij het uitkomen van de tweede bocht of we het nodig hadden en dat was zo. Ik wist niet wie aan de leiding reed, ik maakte de keuze en ging er volledig voor. Ik heb het stuur min of meer losgelaten en hoopte dat ik bij het uitkomen van bocht 4 niet tegen de poort aan zou komen, maar ik wilde het wel doen.”

Met de vijfde plek heeft Chastain zich geplaatst voor de Final Four, waar hij het volgende week opneemt tegen Bell, Chase Elliott en Joey Logano. Uitgerekend Hamlin werd uitgeschakeld door Chastain, maar de drievoudig Daytona 500-winnaar kon wel leven met de eliminatie. “Het was een geweldige move”, geeft Hamlin toe. “Briljant, echt goed gedaan. Als je geen andere keuze hebt, is het makkelijk om zoiets te doen. Maar hij heeft het goed uitgevoerd.”

NASCAR heeft geoordeeld dat de actie binnen de regels valt en daarmee ‘volstrekt legaal’ is.