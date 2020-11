Yamaha bekent schuld, accepteert straf: “Een interne vergissing”

Yamaha verloor donderdag vijftig punten in het constructeurskampioenschap en ook de beide teams raakten de behaalde punten met de ‘illegale’ blokken kwijt. Na onderzoek bleek dat Yamaha de eerste races van dit seizoen heeft gereden met zuigerkleppen van twee verschillende fabrikanten. Dat was niet aangegeven in het homologatieproces voorafgaand aan het seizoen. Nu heeft het merk een inhoudelijke reactie gegeven op de zaak.

“De Yamaha Motor Company erkent, respecteert en accepteert de beslissing van de FIM met betrekking tot de verkeerde protocollen die wij hebben gevolgd”, leest de reactie. “We zullen niet in beroep gaan tegen de sanctie van de FIM. Dankzij een interne vergissing en de verkeerde interpretatie van het huidige reglement, heeft Yamaha niet tijdig een verzoek in kunnen dienen om toestemming te krijgen voor het gebruik van zuigerkleppen van twee verschillende fabrikanten. Yamaha wil bij deze graag benadrukken dat er geen kwade bedoeling was bij het gebruik van zuigerkleppen van twee verschillende leveranciers, de onderdelen zijn gemaakt op basis van dezelfde ontwerpspecificatie. Na de uitspraak van de FIM op donderdag 5 november blijft Yamaha voor haar MotoGP-rijders en twee teams vechten in de jacht op de wereldtitel. Het team zal haar uiterste best doen om het kampioenschap voor constructeurs en rijders alsnog binnen te halen.”

Ducati en Suzuki reageren op sanctie voor Yamaha

Inmiddels is duidelijk dat de oppositie niet in beroep zal gaan tegen de straf van Yamaha, die door sommigen toch te soft gevonden wordt. Ducati-baas Paolo Ciabatti vreest echter wel dat de huidige situatie in de toekomst een gevaarlijk precedent kan scheppen. “Volgens mij zijn de FIM-stewards van mening dat Yamaha een fout gemaakt heeft, ze hebben een beslissing genomen. We accepteren dat niemand daarover zal klagen”, reageerde Ciabatti in gesprek met Sky Italia. “Het is een gevaarlijk voorbeeld, de rijders hebben geen schuld aan het feit dat ze met onreglementaire motoren gereden hebben. Er wordt een riskant precedent voor de toekomst geschept, je kunt in goed vertrouwen iets ondernemen en een fout maken zonder dat je er verantwoordelijkheid voor neemt. Dat zou problemen kunnen opleveren met het kampioenschap. Maar we hebben gezegd dat we de beslissing accepteren, we zullen niet protesteren.”

Suzuki-baas Davide Brivio meent dat het een lastige situatie is. Een straf voor de coureurs zou volgens hem een ‘schaduw’ over het kampioenschap werpen: “We respecteren de situatie, het is een moeilijke situatie”, vertelde Brivio in gesprek met MotoGP.com. “Wat je in deze omstandigheden ook doet, het zou een schaduw over het kampioenschap werpen. Als je rijders gaat bestraffen, wordt ongeacht de winnaar gezegd: ‘Ah, dat komt door de diskwalificatie’. Met deze straf kan het een schaduw werpen over hun eigen kampioenschap, omdat ze veel punten gescoord hebben in races waar het motorblok niet reglementair was. Het is een moeilijke beslissing, maar we accepteren het. We zijn blij om op deze manier te blijven vechten op het circuit en ik vind het een goede situatie dat onze rijders kunnen blijven vechten. We willen niet dat het kampioenschap onder druk staat. Als we winnen of verliezen, dat doen we het liefste op de baan.”