Analyse: Transparantie ontbreekt bij dubieuze straf voor Yamaha

Yamaha lag dit seizoen al meermaals onder vuur vanwege haar motorblokken. Het is geen geheim dat de krachtbron het grootste probleem is van de Japanse constructeur. Begin dit seizoen draaiden twee motoren van het merk stuk tijdens de race, twee keer was het een kostbare aangelegenheid. Yamaha diende een verzoek in om de zuigers in het blok te vervangen: deze zouden vanwege een fabricagefout niet goed functioneren. De MSMA, het samenwerkingsverband van MotoGP-fabrikanten, vroeg derhalve om alle mogelijke informatie. Yamaha kon deze niet tijdig leveren (lees: wilde geen geheimen prijsgeven aan de concurrentie) en moest met de staart tussen de benen concluderen dat er weinig anders op zat dan het probleem op te lossen met de beschikbare middelen. In de MotoGP zijn die middelen na de start van het seizoen zeer beperkt. Volgens het technisch reglement mag er na de homologatie van de krachtbron niet meer aan gesleuteld worden. Alle motoren zijn verzegeld en mogen alleen geopend worden als de MSMA daar unaniem mee instemt (die toestemming kwam dus niet).

We spoelen vooruit naar 5 november 2020. In de middag verschijnen de eerste berichten over een lopend onderzoek naar Yamaha en de legaliteit van de krachtbronnen. Tijdens de eerste races van het seizoen zou de renstal gereden hebben met onderdelen die niet overeenkwamen met de onderdelen die gehomologeerd waren. Dat is volgens het technisch reglement niet toegestaan, maar het is bovendien een schending van de afspraken met de MSMA. Yamaha had geen toestemming. De betrokken partijen kwamen logischerwijs tot de conclusie dat Yamaha de regels overtreden heeft.

Over de strafmaat valt echter te twisten. De Yamaha Motor Company raakte in het constructeurskampioenschap 50 punten kwijt. Dat is het aantal punten dat de best geplaatste coureur (Fabio Quartararo) scoorde in die eerste twee races van het seizoen. Ook hebben het Petronas Yamaha SRT-team (37 punten) en het Yamaha-fabrieksteam (20 punten) in moeten leveren in het kampioenschap voor teams. Even werd er bij Yamaha gevreesd dat de coureurs hun punten moesten afstaan, maar dat is niet het geval. De drie krachten van Yamaha staan derhalve nog altijd in de top-vijf van het kampioenschap en hebben met nog drie races te gaan alle kans op de wereldtitel. Waren de rijders ook bestraft, dan stond Joan Mir op pole-positie om zijn eerste wereldtitel op te eisen. We blijven achter met verschillende vragen: Waarom werden de coureurs niet bestraft? Hoe is men tot deze straf gekomen? Wat voor gevolgen heeft dit voor Yamaha?

Verontwaardiging en gebrek aan transparantie

Eerlijk gezegd hebben we op die vragen geen eenduidig antwoord gekregen. Coureurs zijn niet verantwoordelijk voor de acties van de motorbouwer, maar kunnen er wel op enig moment voordeel van hebben. Om de huidige straf even in perspectief te zetten: de schade voor Yamaha is goed te overzien. Het merk doet in het meest prestigieuze kampioenschap (dat voor rijders) nog gewoon mee. Yamaha verliest weliswaar de eerste positie in het constructeurskampioenschap, nota bene Ducati staat nu aan kop. Maar in feite zijn de FIM-stewards behoorlijk coulant geweest voor het merk. En dus is de kritiek niet van de lucht. Marc Marquez, de Honda MotoGP-coureur, schreef op Twitter: “Nu blijkt dus dat coureurs geen voordeel hebben van mechanische voordelen. Dat is nogal wat.” De reactie van Marquez is niet verrassend. De Spanjaard maakt van zijn hart geen moordkuil.

Het cryptische statement van de stewards met betrekking tot de besluitvorming rond deze straf roept behoorlijk wat vragen op. En het is voor de leiders van de sport dus ook tijd om eens goed te reflecteren op deze beslissing en de zaken die daaraan hebben bijgedragen. Het helpt niet dat een straf aan Yamaha uitgedeeld wordt en dat vervolgens niemand een idee heeft welke criteria overwogen zijn om tot die straf te komen. Voor dit soort gevallen zou een solide reglement helpen waarmee speculatie kan worden voorkomen. De huidige kwestie doet – met alle respect – denken aan een situatie in een nationaal kampioenschap.

Op dit niveau is het niet acceptabel dat er op deze wijze gehandeld wordt. Dorna is als promotor van het kampioenschap trots op de politieke daadkracht op moeilijke momenten, maar het zou de organisatie in dit geval sieren om meer openheid van zaken te geven. Met dergelijke onderzoeken en daaropvolgende bestraffingen zou men alles in het werk moeten stellen om twijfel en verdachtmakingen buiten te sluiten. Voorlopig zullen we moeten wachten tot iemand iets meer in detail kan treden over wat er uiteindelijk gebeurd is.

In dit geval zijn de stewards van de FIM, die dit seizoen al vaak genoeg onder vuur gelegen hebben, niet verantwoordelijk voor de gecreëerde situatie. De troepen van Freddie Spencer hebben hun handen over het algemeen al vol aan de actie op het circuit. De verantwoordelijkheid in de Yamaha-zaak ligt voornamelijk bij technisch directeur Danny Aldridge van de FIM. Uiteindelijk hoefden de stewards alleen maar bij het kruisje te tekenen na een check van het protocol.

Wat betekent dit voor Yamaha?

Een ander perspectief dat de moeite waard is in deze controverse is wat dit op de middellange termijn gaat betekenen voor Yamaha. We hebben het over een Japanse operatie wiens eerlijkheid en integriteit duidelijk in twijfel getrokken is. We kunnen op dit moment niet anders dan concluderen dan dat Yamaha vals gespeeld heeft. Het is in dat geval heel interessant om te ontdekken wie de beslissing genomen heeft en de zegels van de motoren te verbreken om een aanpassing door te voeren. De technologie van het MotoGP-team van Yamaha komt vanzelfsprekend uit Japan, maar de uitvoering is in Italiaanse handen onder leiding van Lin Jarvis – een meester in het politieke spel.

Het is niet de eerste keer dat we na een controversiële beslissing tot de conclusie komen dat er een schrijnend gebrek aan transparantie is in het wereldkampioenschap. In het geval van Yamaha stuiten we op een renstal waarmee het lastig communiceren is, zeker wanneer het team onderwerp van gesprek is in een grote zaak als deze. Het is dus maar de vraag of alle antwoorden ooit boven water komen.