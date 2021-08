Zeelenberg over afscheid Rossi: “Hij is een speciaal geval”

Na een roemruchte carrière van 26 seizoenen hangt Valentino Rossi de helm wat betreft het motorracen aan het eind van dit jaar aan de wilgen. De wegen van Rossi en Zeelenberg kruisten de afgelopen jaren meerdere malen. Eerst bij het fabrieksteam en sinds dit jaar bij Petronas Yamaha SRT, waar Zeelenberg alweer enkele jaren werkt. Hoewel het team de ambitie had om Rossi beter te maken, kwam de coureur zelf tot de conclusie dat de resultaten een langer verblijf in de klasse niet rechtvaardigen.

Zeelenberg kijkt echter met veel genoegen terug op zijn samenwerking met de Italiaan. “We kunnen het er allemaal over eens zijn dat hij een grote ambassadeur is voor onze sport”, zei de teammanager vrijdag in gesprek met MotoGP.com. “Ik ben er al bij sinds hij gedebuteerd is en hij is een speciaal geval. Hij had altijd iets om zich heen, een aura en dat is er nog altijd. Ook in de pitbox, als je met hem praat krijg je het gevoel dat hij speciaal is. We zijn trots dat we hem voor zijn laatste seizoen bij ons aan boord hebben. We hebben met Cal en Valentino dit weekend 72 jaar aan ervaring in de box.”

Cal Crutchlow is dit weekend de vervanger van Franco Morbidelli, die herstellende is van een knieblessure. Voor Crutchlow is het vooral een kans om ontwikkelingswerk te verrichten. “Hij moet het stof er een beetje af rijden, hij heeft vijf maanden niet op de motor gezeten”, verklaarde Zeelenberg. “Cal is een rijder die niet veel tijd nodig heeft op de motor, hij had de snelheid redelijk snel weer te pakken. Hij was laatste [in de eerste training], maar de verschillen zijn klein. De regensessie helpt ons niet, maar Cal helpt ons dit weekend om te leren hoe we de motor beter kunnen maken. Hij heeft ervaring met Ducati en Honda, hij heeft snel door waar de moeilijkheden van deze motor zitten. De jonge rijders hebben daar soms meer moeite mee.

Opgave op de rijdersmarkt

Op de rijdersmarkt staat Zeelenberg weer voor een opgave. Franco Morbidelli staat op de nominatie om naar het Yamaha-fabrieksteam te gaan nu Maverick Viñales aan het eind van dit jaar vertrekt. Waar de meeste rijders onder contract staan bij een fabrikant, heeft Morbidelli een contract bij het team zelf. Nu ook Rossi zijn helm aan de wilgen hangt, moet Zeelenberg mogelijk twee nieuwe rijders aantrekken. “Met het vertrek van Maverick is het duidelijk dat er een plek opgevuld moet worden bij het fabrieksteam”, verklaarde Zeelenberg, die niet veel kon zeggen over de eventuele opvolging. “Voor Fabio en Franco was het een doel om ze naar het fabrieksteam te brengen, maar Franco heeft een contract bij ons. Het is tussen Yamaha en het team wat er moet gebeuren, maar ook wat Franco wil doen.”