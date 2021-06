Viñales gooit het over andere boeg in TT van Assen

Viñales domineerde in maart tijdens de openingswedstrijd van het seizoen, maar liep sindsdien alleen maar achter de feiten aan. Vorig weekend kwam het tot een nieuw dieptepunt toen hij op de laatste plaats eindigde in de GP van Duitsland. Na de race haalde Viñales uit naar Yamaha, de coureur voelde zich niet gerespecteerd. Zijn prestaties staat in sterk contrast met Fabio Quartararo, die al drie overwinningen heeft en aan de leiding gaat in het wereldkampioenschap. Voor de TT van Assen kondigde Viñales aan dat hij dit weekend Quartararo gaat kopiëren om zo een doorbraak te forceren.

“Het is niet dat ik niet blij ben, het is meer dat ik me niet gerespecteerd voel als coureur. Ik heb nooit eerder in deze situatie gezeten”, vertelde Viñales op een vraag van Motorsport.com. “Dat ik laatste ben geworden in een race, dat is me nog nooit overkomen. Daarom ben ik zo overstuur. Ik begrijp niet waarom het op dit moment zo loopt, ik weet het na dat moment helemaal niet meer. Ik probeer een antwoord te krijgen van Yamaha, maar een antwoord komt er niet. We moeten kijken naar een aantal zaken en proberen een oplossing te vinden, we hebben genoeg problemen. Het is vreemd dat ik tijdens Qatar 1 zo superieur ben en vervolgens alles kwijt ben geraakt. Ik ging van de eerste naar de laatste plaats. Hopelijk kan ik hier [in Assen] weer eerste worden. Het is een vreemde situatie en voor een rijder is het lastig om gemotiveerd te blijven. Ik heb het al vaak opgegeven, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik probeer mijn werk goed en kalm uit te voeren, maar uiteindelijk heb ik ook de antwoorden niet. We moeten het accepteren dat we niet weten wat er aan de hand is.”

Viñales was vorig weekend in Duitsland nog kritisch dat hij met de afstelling van Fabio Quartararo op pad moest, maar geeft toe dat hij dit weekend in Assen precies gaat doen wat Quartararo doet met zijn motor. “Mijn oplossing is in ieder geval om hetzelfde te doen als Fabio, precies hetzelfde: elektronica, dezelfde afstelling van de ophanging. Alles hetzelfde en dan kunnen we zien wat er aan de hand is. Nu weten we niets. In Assen doen we alles hetzelfde en dan zullen we zien waar we staan. Het zou niet zo moeten zijn, ik zou mijn eigen afstelling moeten vinden die past bij mijn stijl. Maar bij dit team moet ik de anderen volgen. Zo is het nu eenmaal, ik kan niet het op een andere manier doen. Dan verliezen en verspillen we alleen maar meer tijd. In Duitsland crashte ik zonder dat er reden voor was. Ik ga het dit weekend proberen, als hij [Quartararo] een aanpassing doet zullen wij hetzelfde doen. Ik moet me aanpassen, misschien kost het een paar races. Maar dan kan ik misschien wel racen met de jongen aan de andere kant van de pitbox.”