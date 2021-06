Oliveira klopt Yamaha's in tweede training GP van Duitsland

Marc Marquez topte vrijdag de ochtendsessie op de Sachsenring terwijl het behoorlijk warm was, maar in de tweede vrije training was het nog een stuk warmer. Met een temperatuur van ruim boven de 30 graden was het een nog iets warmer en werden de hardste bandencompounds van stal gehaald voor de sessie. Bijna alle coureurs kwamen met hard-hard of hard-medium in actie gedurende de sessie.

Marquez legde de lat weer iets hoger met Miguel Oliveira in zijn spoor. De winnaar van de Catalaanse GP kon Marquez aardig bijbenen in de openingsfase. De Portugees noteerde 1.21.496 en stond enige tijd aan kop. Marquez zag echter kans om zichzelf nog eens te verbeteren in de zestiende ronde. Hij ging weer naar de eerste plaats met 1.21.291. Terwijl dat gebeurde zagen we crashes van Luca Marini en Pol Espargaro. Die laatste ging al voor de tweede keer onderuit, weer gebeurde het in bocht 3. Marini en Espargaro bleven ongedeerd.

In de laatste twaalf minuten van de sessie ging ook Valentino Rossi onderuit. De Italiaan stond op dat moment op bijna een seconde achterstand van Marquez en verloor de controle in de eerste bocht. Rossi zelf was ongedeerd en kwam kort daarna gewoon weer met zijn tweede motor op de baan.

Oliveira was de snelste in die laatste run. Op een zachtste achterband kwam hij tot 1.20.690 en dat was genoeg voor de koppositie. Hij was twee tienden rapper dan Fabio Quartararo en maar liefst drie tienden sneller dan Maverick Viñales. Alex Rins werd vierde voor Pol Espargaro en Takaaki Nakagami. Aleix Espargaro werd zevende voor Johann Zarco, de beste Ducati-rijder van het veld. Jack Miller was bezig aan een snelle laatste ronde, maar verbeterde zich niet meer toen er in de zevende bocht een gele vlag gezwaaid werd voor weer een valpartij van Luca Marini. Marini bleef ongedeerd bij zijn tweede val van de dag.

Miller bleef op de negende plaats steken, Franco Morbidelli maakte de top-tien compleet voor Danilo Petrucci en Marc Marquez. De veelvoudig winnaar op de Sachsenring stak geen nieuwe banden aan het eind van de tweede training en liet de aanval op de snelste tijd voor wat het was. Hij werd twaalfde, nipt voor zijn jongere broer Alex Marquez. Jorge Martin werd veertiende voor Brad Binder en MotoGP-kampioen Joan Mir. Iker Lecuona werd zeventiende voor Marini en Enea Bastianini.

Lorenzo Savadori, Valentino Rossi en Francesco Bagnaia waren de hekkensluiters in de tweede vrije training. De derde vrije training begint zaterdagochtend om 9.55 uur.

Uitslag tweede vrije training MotoGP GP van Duitsland