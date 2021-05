Bagnaia noteert nieuw ronderecord in derde training GP Italië

Kort voor de start van de derde training vond het traditionele fotomoment plaats met een nieuwe helm voor MotoGP-legende Valentino Rossi, deze keer geïnspireerd op een koe. Op sportief vlak gaat het de coureur echter niet zo voor de wind, later in de sessie zou blijken dat de Italiaanse coureur een bijrol speelt in de Grand Prix van Italië. De derde vrije training begon zaterdagochtend onder prima omstandigheden, het was iets warmer dan tijdens de eerste vrije training op vrijdag. Het betekende dat coureurs direct begonnen met het produceren van snelle tijden. Al vroeg in de sessie verbeterde Johann Zarco zich naar 1.46.201. Hij was vrijdag een van de coureurs die verrassend genoeg buiten de top-tien bleef steken.

Fabio Quartararo was daarna de eerste die een 1.45’er noteerde, maar dat was niet genoeg voor de eerste plaats. Die eer ging namelijk naar Francesco Bagnaia met een 1.45.456 in de slotfase van de training. Hij dook daarmee met ongeveer een tiende onder het oude ronderecord van Marc Marquez. Quartararo’s verbetering aan het eind van de sessie was een 1.45.613, dat was genoeg voor de tweede plaats. KTM zette de stijgende lijn van vrijdag voort in de derde training. Brad Binder eindigde op de derde plaats voor Jack Miller en Johann Zarco. De Fransman verbeterde zich aan het eind van de sessie nogmaals om een plek in Q2 te bemachtigen.

Alex Rins werd zesde, voor de tweede KTM van Miguel Oliveira. MotoGP-wereldkampioen Joan Mir werd achtste voor Pol Espargaro. De Spanjaard plaatste zich als enige Honda-rijder voor Q2. Franco Morbidelli eindigde op de tiende plaats, hij bemachtigde daarmee de laatste stek in Q2. Daarmee viel die andere Yamaha-rijder erbuiten: Maverick Viñales was bezig aan een rappe ronde toen hij in Correntaio de macht over het stuur verloor. Hij kwam daardoor niet meer tot een snelle ronde en eindigde op drie honderdsten van een seconde van merkgenoot Franco Morbidelli op de elfde positie.

Ook Marc Marquez haalde het niet, hij werd twaalfde voor Aleix Espargaro. De Aprilia-man kampt met naweeën van zijn arm pump-operatie. Michele Pirro, de vervanger van Jorge Martin, eindigde als veertiende voor Takaaki Nakagami en Luca Marini. Danilo Petrucci werd zeventiende voor de eerdergenoemde Rossi, die wel wat progressie boekte. Het was echter lang niet genoeg om in aanmerking te komen voor een plek in Q2. Lorenzo Savadori werd negentiende voor Enea Bastianini, Alex Marquez en hekkensluiter Iker Lecuona.

Zaterdagmiddag gaat de MotoGP verder met de vierde vrije training om 13.30 uur. Aansluitend vindt dan de kwalificatie plaats.

Uitslag derde vrije training MotoGP Grand Prix van Italië