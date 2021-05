Foto's: De speciale Mugello-helm van Valentino Rossi

De speciale Mugello-helm van Rossi dit jaar heeft wel een heel speciaal thema, een koe. Het is geïnspireerd op iets wat in 2016 ontstaan is. Mugello werd destijds omgedoopt in Mugiallo, een verwijzing naar de kleur geel (giallo in het Italiaans). Dat is de herkenbare kleur die veelvuldig gedragen wordt door Rossi-fans. Deze keer heeft Rossi de woordspeling van het gebrul van de koe gebruikt: Muuuugello. Bovenop de helm staat de koe afgebeeld en de verlengde naam staat op de zijkant. Verder staat daar de tekst dat ontleend is aan een liedje van een Italiaanse groep. De term ‘Il merlo non fa me’ is een woordspeling.

Valentino Rossi is dit weekend niet de enige met een speciale helm. Pol Espargaro presenteerde dit weekend een helm met een referentie naar de populaire filmreeks Minions.

Foto's: Bekijk hier de foto's van Valentino Rossi's helm

Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 1 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 2 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 3 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 4 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 5 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 13 Foto door: Valentino Rossi Helm van Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 13 Foto door: Valentino Rossi