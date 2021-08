Rossi licht besluit om te stoppen toe: "Erg moeilijke keuze geweest"

Aan de vooravond van de Grand Prix van Stiermarken heeft Rossi zijn afscheid wereldkundig gemaakt. Als een grote verrassing komt het bericht niet meer. Zo heeft de negenvoudig wereldkampioen steevast aangegeven af te gaan op de resultaten van de eerste seizoenshelft. Die uitslagen doen geen recht meer aan de grote sportman die hij ontegenzeggelijk is, zo weet Rossi zelf ook. "Ik heb een erg lange carrière gehad en veel races gewonnen. Sommige van die overwinningen zijn onvergetelijk en brengen mij nog steeds erg veel plezier. In dat opzicht is het zeker een moeilijk besluit geweest om te stoppen. Maar in onze sport, of eigenlijk in alle sporten, maken de resultaten het verschil. Daardoor denk ik dat dit wel het juiste besluit is."

Kans om voor eigen team te rijden was "best aantrekkelijk"

De succesvolle Italiaan heeft de knoop naar eigen zeggen in de voorbije weken pas doorgehakt. "Vanaf het begin van dit seizoen heb ik steeds gezegd dat ik mijn besluit zou nemen in de zomerstop. Dat heb ik ook echt gedaan, tijdens de zomerstop heb ik deze knoop doorgehakt. Toen ik aan dit seizoen begon, wilde ik eigenlijk nog langer doorgaan. Maar ik moest wel eerst zien of ik nog snel genoeg zou zijn. Gedurende het jaar blijken de resultaten toch minder dan vooraf verwacht", zo laat hij in gesprek met onder meer Motorsport.com weten. "Ik kan ook tegen mijn fans zeggen: ik heb alles gegeven, echt alles gegeven om nog zolang mogelijk aan de top te blijven. Maar nu is het moment toch daar. Als we bij de laatste race van dit seizoen aankomen, dan heb ik er misschien meer moeite mee dan nu. Maar ach , ik mag op zich niet klagen over mijn carrière", vervolgt hij met veel gevoel voor understatement.

Het afscheid had zoals gezegd nog even uitgesteld kunnen worden. Rossi heeft namelijk meermaals de vraag gekregen, ook van de Saudische geldschieter, om voor zijn eigen MotoGP-team te rijden in 2022. In zijn hart wilde Rossi de uitdaging nog wel aangaan, maar het hoofd zei iets anders. "Ik heb de kans gekregen om samen met mijn broer voor mijn eigen team te rijden in de MotoGP. Dat idee vond ik best aantrekkelijk om eerlijk te zijn, maar het is toch goed zo." Des te meer omdat de recordkampioen zich dan nogmaals had moeten aanpassen aan een compleet andere machine, de Ducati in dit geval. "Uiteindelijk heb ik om uiteenlopende redenen besloten om het niet te doen. Dat komt vooral doordat ik van merk moest veranderen om bij mijn eigen team te kunnen rijden. Dat is prima als je twee of drie jaren hebt om iets op te bouwen, maar niet voor de korte termijn. Daardoor heb ik dit besluit genomen."

De overstap van twee naar vier wielen

Critici zullen zeggen dat Rossi wellicht beter een jaar eerder had kunnen afzwaaien, maar dergelijke bespiegelingen veegt hij vol overgave van tafel. "Vorig jaar was ik simpelweg nog niet klaar om te stoppen met de MotoGP. Ik wilde er alles aan doen om te slagen, al kan ik er nu wel mee leven. Ik voel me behoorlijk rustig. Natuurlijk ben ik er niet blij mee, maar dat was ook niet zo geweest als ik nog wel een jaar was doorgegaan. Ik zou namelijk nog wel twintig jaar willen racen. Maar goed: voor mijn gevoel is dit het moment, de juiste keuze."

Rest alleen nog de vraag wat Rossi hierna gaat doen. De Italiaan ziet zichzelf wel overstappen van twee naar vier wielen, naar de GT-racerij om precies te zijn. "Voor mijn gevoel ben ik coureur voor het leven", brengt hij het mooi onder woorden. "Ik denk dat ik volgend jaar met auto’s ga racen. Dat proces loopt, al is er nog niets definitief besloten. Het zal niet op hetzelfde niveau zijn, al stop ik absoluut niet helemaal met racen. Daarvoor vind ik het veel te leuk."