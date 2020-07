Tijdschema: Hoe laat begint de MotoGP GP van Andalusië?

Het coronavirus heeft de MotoGP ertoe gedwongen om meerdere races op hetzelfde circuit te houden. Dat is - zeker na de wedstrijd van het voorbije weekend - geen straf aangezien Jerez vaak aantrekkelijke races oplevert. Nu staat de race niet omschreven als de Grand Prix van Spanje, maar wel als de Grand Prix van Andalusië.

Andalusië is een van de zeventien autonome regio's in Spanje en de toeristische organisatie die het gebied promoot, is actief betrokken bij de MotoGP-races in Jerez. Het was om die reden logisch dat de naam Andalusië gekoppeld zou worden aan de tweede race op het Circuito de Jerez - Angel Nieto.

MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez ontbreekt tijdens de Andalusische GP, de coureur is dinsdag succesvol geopereerd aan een gebroken bovenarm. De Spanjaard is echter niet in staat om dit weekend alweer op de motorfiets te stappen.

Tijdschema MotoGP Grand Prix van Andalusië 2020 – Europese tijden

Vrijdag

Vrije training 1: 09.55 – 10.40 uur

Vrije training 2: 14.10 – 14.55 uur

Zaterdag

Vrije training 3: 09.55 – 10.40 uur

Vrije training 4: 13.30 – 14.00 uur

Kwalificatie 1: 14.10 – 14.25 uur

Kwalificatie 2: 14.35 – 14.50 uur

Zondag

Warm-up: 09.20 – 09.40 uur

Race: 14.00 uur

MotoGP-kalender 2020: