Quartararo aan kop op tweede dag van MotoGP-test Qatar

Een groot deel van de testdag stond Aleix Espargaro andermaal aan de leiding. Was het aan het eind van de zaterdag nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden, zondag zag het er wel degelijk beter uit voor Aprilia. Uiteraard zal het op de lange termijn moeten blijken of de Italiaanse constructeur het gat gedicht heeft, maar Espargaro was zondag sneller dan Aprilia ooit geweest was op het Losail Circuit. Opvallend daarbij is wel dat het merk op topsnelheid nog zo’n 15 kilometer per uur langzamer is dan de snelste Ducati.

In het laatste uur traden er nog wel wat veranderingen op. Fabio Quartararo klokte de eerste 1.53’er van het weekend. De Yamaha-fabrieksrijder ging met een 1.53.940 naar de eerste plaats in de sessie en daar kwam in het laatste half uur geen verandering meer in. De Fransman was daarnaast behoorlijk productief, hij reed 59 ronden. Die snelste tijd kwam nadat hij zaterdag meer dan een halve dag nodig had om weer te wennen aan de M1.

Jack Miller deed in zijn laatste run ook nog een gooi naar de snelste tijd. Hij bleef steken op 77 duizendsten van een seconde van Quartararo, onderaan de streep leverde hem dat de tweede tijd op. Espargaro eindigde op de derde plaats, aan het eind van de dag was hij twee tienden langzamer dan Quartararo. Toch kan Aprilia gezien worden als een van de positieve verrassingen van de test.

Franco Morbidelli had flink wat kleine updates op de 2019-versie van de Yamaha M1. Hij eindigde op de vierde plaats in de sessie. Stefan Bradl was opnieuw sterk onderweg, hij klokte de vijfde tijd voor Pramac Ducati-coureur Johann Zarco en Maverick Viñales in zijn kielzog. MotoGP-wereldkampioen Joan Mir eindigde als achtste. Francesco Bagnaia deed het aanzienlijk beter dan op zaterdag, hij werd negende. Alex Rins maakte de top-tien compleet, hij reed zondag voor het eerst met het nieuwe motorblok voor 2022.

Bij Honda waren alle ogen gericht op Pol Espargaro. Hij reed 62 ronden en richtte zich weer vooral op het vinden van de limiet. De Catalaan reed een twaalfde tijd op zeven tienden van Quartararo. Bij Honda waren er wat nieuwe veranderingen, zo reed Takaaki Nakagami met een nieuw aerodynamisch pakket op de RC213V. De Japanner reed de dertiende tijd, nipt voor teamgenoot Alex Marquez.

Negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi was een van de weinige coureurs die zijn tijd ten opzichte van zaterdag niet verbeterde. De Italiaan klokte een 11.55.708. Hij was twee tienden langzamer dan zaterdag. Hij eindigde daarmee achter de rookies. Eneea Bastianini was de snelste nieuwkomer, hij reed de zestiende tijd en vond een seconde tijdwinst in vergelijking met zaterdag.

Van vier coureurs is bekend dat ze zondag een crash meegemaakt hebben. AMarquez kwam voor de tweede keer ten val. Hij ging op zaterdag ook al onderuit en nu raakte hij in de laatste bocht de controle over de machine kwijt. Ook zijn teamgenoot Nakagami kwam ten val, net als Pramac Ducati-debutant Jorge Martin. De jonge Spanjaard ging eveneens onderuit in de laatste bocht. Ook van Yamaha-testrijder Cal Crutchlow werd een valpartij gemeld.

Woensdag begint het tweede deel van de MotoGP-test. Dan wordt er nog drie dagen gereden op het circuit nabij Doha. Als die test op vrijdag tot een einde komt gaat het vizier op zondag 28 maart, de dag van de eerste Grand Prix van het seizoen.

Dit bericht wordt aangevuld.

Uitslag tweede dag van MotoGP-test Qatar

Pos Coureur Tijd Verschil Ronden 1 QUARTARARO, Fabio 1:53.940 52 / 59 2 MILLER, Jack 1:54.017 0.077 57 / 57 3 ESPARGARO, Aleix 1:54.152 0.212 42 / 69 4 MORBIDELLI, Franco 1:54.153 0.213 50 / 63 5 BRADL, Stefan 1:54.210 0.270 44 / 61 6 ZARCO, Johann 1:54.356 0.416 51 / 55 7 VIÑALES, Maverick 1:54.395 0.455 55 / 66 8 MIR, Joan 1:54.515 0.575 45 / 48 9 BAGNAIA, Francesco 1:54.651 0.711 48 / 48 10 RINS, Alex 1:54.658 0.718 25 / 49 11 OLIVEIRA, Miguel 1:54.666 0.726 35 / 47 12 ESPARGARO, Pol 1:54.673 0.733 25 / 62 13 NAKAGAMI, Takaaki 1:54.690 0.750 59 / 60 14 MARQUEZ, Alex 1:54.952 1.012 32 / 53 15 TEST1, Yamaha 1:55.306 1.366 30 / 35 16 BASTIANINI, Enea 1:55.486 1.546 35 / 45 17 SAVADORI, Lorenzo 1:55.570 1.630 38 / 41 18 MARINI, Luca 1:55.605 1.665 47 / 48 19 MARTIN, Jorge 1:55.632 1.692 29 / 36 20 ROSSI, Valentino 1:55.708 1.768 35 / 49 21 PETRUCCI, Danilo 1:55.795 1.855 39 / 51 22 TEST2, Yamaha 1:55.867 1.927 20 / 20 23 LECUONA, Iker 1:55.873 1.933 22 / 38 24 BINDER, Brad 1:55.944 2.004 23 / 41 25 PEDROSA, Dani 1:56.452 2.512 32 / 53 26 GUINTOLI, Sylvain 1:56.762 2.822 26 / 45 27 PIRRO, Michele 1:57.895 3.955 19 / 20 28 TSUDA, Takuya 1:58.910 4.970