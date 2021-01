Suzuki benaderde Brivio via Facebook over beschikbaarheid Rossi

Brivio stond tot en met afgelopen seizoen aan het roer van het Suzuki MotoGP-team en bezorgde het team in 2020 de eerste wereldtitel in twintig jaar. Daarvoor was hij tot 2010 teammanager bij Yamaha en volgde hij Valentino Rossi in 2011 naar Ducati, waar hij de belangen van de Italiaanse superster behartigde. Eerder deze maand maakte Brivio de overstap naar het Formule 1-team van Alpine, waar hij als CEO aan de slag gaat. Voor de comeback van Suzuki in 2015 haalde het merk Aleix Espargaro en Maverick Viñales binnen, maar Brivio onthulde dat hij in 2012 via Facebook benaderd werd door de MotoGP-projectleider van Suzuki over de beschikbaarheid van Rossi. De coureur had geen interesse, maar Brivio stapte uiteindelijk wel over naar Suzuki.

In een interview met MotoGP.com verklaarde Brivio: “Ik werkte voor Valentino Rossi en hij vertrok bij Yamaha, ik behartigde zijn persoonlijke belangen en deed de contracten voor hem. Shinichi Sahara zocht via Facebook contact met me en dat is raar want ik gebruik het amper. Ik heb een profiel op die site, maar ik gebruik het niet. Ik zou nu ook niet weten hoe het werkt, maar ik keek naar de berichten die binnenkwamen en zag de naam van Sahara. Hij wilde weten wat Rossi in de toekomst zou doen. Hij vertelde me dat Suzuki in 2014 terug wilde keren in de MotoGP en vroeg of Valentino Rossi beschikbaar zou zijn voor het team. Ik heb er met Valentino over gesproken, maar het project van Suzuki interesseerde hem niet. Valentino wilde terug naar Yamaha. En dus heb ik een beleefd berichtje naar Sahara gestuurd om hem daarvan op de hoogte te brengen. Toen raakten we een beetje aan de praat en Sahara vroeg me of ik geïnteresseerd zou zijn als het team in Italië gevestigd zou zijn. En dat was ik wel, dus ik ben op 1 april 2013 bij het team begonnen.”

Na het vertrek van Brivio bij Suzuki heeft het team besloten om het vertrek van de teammanager intern op te vangen en de taken onder het huidige personeel te verdelen.