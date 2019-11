Lorenzo: "Na Assen was ik er klaar mee"

Jorge Lorenzo stond emotioneel maar opgelucht de pers te woord toen hij in Valencia zijn afscheid van de motorsport aankondigde. Op 32-jarige leeftijd komt er een einde aan een schitterende carrière, maar ook aan de lijdensweg van de Spanjaard die in het seizoen 2019 geen mooi afscheid was gegund. Bij Honda kon hij zich door zware blessures nooit bewijzen en had hij het bijzonder lastig met de Honda RC213V.

Lorenzo finishte in 2019 geen enkele keer in de top-tien, waardoor de geruchtenmolen over zijn toekomst al snel begon te draaien. Aan de vooravond van de slotrace in Valencia bevestigde de Mallorcaan dat zijn loopbaan zondagavond ten einde komt.

"Ik heb altijd gedacht dat er vier belangrijke dagen zijn in het leven van een rijder. Je hebt de eerste race, de eerste zege en de eerste wereldtitel. Niet iedereen is dat gegeven, maar sommigen onder ons hebben dat bereikt. En dan is er de dag dat je stopt. Die dag is voor mij aangebroken. Dit zal mijn laatste race zijn in de MotoGP en daarna stop ik als professioneel rijder", stelde een zichtbaar geëmotioneerde Lorenzo op een speciaal belegde persconferentie, geflankeerd door Dorna CEO Carmelo Ezpeleta.

"Ik heb me bijna twintig jaar volledig toegewijd aan deze sport. Wie met me heeft gewerkt weet hoezeer ik een perfectionist ben en hoeveel energie en intensiteit ik altijd in mijn sport heb gestoken. Daar is veel motivatie voor nodig. Daarom waren de negen jaren bij Yamaha zo mooi. Dat waren wellicht de beste jaren in mijn carrière. Ik voelde toen dat ik een verandering nodig had en ging naar Ducati. Dat gaf me een boost in motivatie, ondanks de slechte resultaten. Ik haalde daar extra motivatie uit om niet op te geven tot ik die mooie overwinning behaalde in Mugello voor alle Ducati-fans. Toen ik bij Honda tekende kreeg ik een nieuwe boost omdat ik de droom van alle rijders had verwezenlijkt door een HRC-rijder te worden bij Repsol Honda."

"Na Assen wist ik: 'Ik ben er klaar mee'"

Zijn overstap naar Honda luidde echter het begin van het einde in, getekend door blessureleed. "Jammer genoeg begonnen blessures al snel een rol te spelen in mijn resultaten en prestaties", vervolgde Lorenzo. "Ik was fysiek niet in staat om snel en competitief te zijn. Het was ook een motor die voor mij nooit natuurlijk aanvoelde en me veel problemen bezorgde om competitief te zijn. Ik verloor nooit mijn geduld en bleef hard werken. Toen ik eindelijk het licht aan het einde van de tunnel zag volgde die crash in Montmelo en enkele dagen later de lelijke val in Assen met alle gevolgen van dien."

"Toen ik door de grindbak rolde en weer opstond, vroeg ik mezelf af: 'Is dit het allemaal waard, Jorge? Om zoveel af te zien? Ik ben er klaar mee.’ Toen ik weer thuiskwam besliste ik om het nog een keer te proberen omdat ik geen overhaaste beslissingen wilde nemen. Maar de waarheid is dat ik vanaf dat moment de motivatie niet meer kon opbrengen om die berg te beklimmen. Ik hou van het racen, maar boven alles hou ik van winnen. En ik realiseerde me dat dat niet mogelijk was met Honda. Op dit punt was het onmogelijk voor me om gemotiveerd te blijven."

"Ik vind het jammer voor Honda, vooral voor Alberto [Puig, teammanager] die me deze kans gaf. Toen we begonnen te praten vertelde ik hem: ‘Maak niet de verkeerde keuze. Vertrouw me, je zult er geen spijt van krijgen.’ Helaas moet ik zeggen dat ik hem en Honda wel heb teleurgesteld. Maar ik denk dat dit de beste beslissing is voor mij en het team."

Ondanks een einde in mineur kan Lorenzo terugblikken op een unieke carrière met twee wereldtitels met Aprilia in de 250cc-klasse en drie wereldtitels in de MotoGP bij Yamaha. Lorenzo prijst zich dan ook gelukkig: "Ik heb altijd gezegd dat ik veel geluk heb gehad. Ik heb geracet tegen vele ongelooflijke rijders van mijn generatie. Velen hebben het wereldkampioenschap niet eens gehaald en moesten een normale job zoeken. Daarom ben ik altijd heel dankbaar geweest. Ik wil Carmelo en Dorna bedanken, en alle teams in mijn carrière: Derbi, Aprilia, Yamaha, Ducati, Honda. En in het bijzonder Giampiero Sacchi, Gigi Dall'Igna, Lin Jarvis en Alberto Puig. Bedankt ook aan mijn familie en aan alle fans van de MotoGP, die deze sport maken wat het is. Dit was het. Bedankt voor alle steun."