Problemen met track limits op Red Bull Ring? “Het is gewoon een shitcircuit”

In de Grand Prix van Stiermarken over 27 ronden kregen maar liefst twaalf rijders een waarschuwing ten teken dat ze drie keer buiten de baan waren gekomen. Vijf rijders kregen ook daadwerkelijk een straf, zij moesten na de vijfde overtreding een long lap-penalty nemen. In vergelijking met andere circuits was dit extreem veel. Tijdens de TT van Assen kregen slechts vijf coureurs een waarschuwing, een van hen moest ook daadwerkelijk door de long lap.

Gevraagd waarom de problemen met track limits zo groot zijn op de Red Bull Ring, verklaarde Crutchlow: “Je ziet het heel vaak, maar hier gebeurt het heel vaak omdat het een shitcircuit is. Het is te moeilijk om niet op het groene te komen als je ziet hoeveel bochten knijpen. Als je in een groep zit en je een slipstream hebt, dan is de motor zo aan het schudden in de bochten dat je niet anders kunt. Ik kreeg een waarschuwing, maar ik heb nooit een bericht gehad op m’n dashboard. Daar was ik het dus niet helemaal mee eens. Er moet een lichtje gaan branden als je een waarschuwing krijgt. Ik kreeg wel een lichtje, maar niet toen ik de waarschuwing kreeg. Ik heb het nagekeken en daar zat een verschil van vijftien minuten tussen, dat klopt dus niet. Ik heb nooit het lichtje gehad toen ik daadwerkelijk een waarschuwing had moeten krijgen, dus ik kon het niet weten.”

Lastig om het goed te doen

De MotoGP gebruikt sinds dit jaar een geautomatiseerd systeem waarbij sensoren aan de buitenkant van de kerbstones doorgeven wanneer een coureur over de schreef gaat. Dit heeft voor nogal wat kritiek gezorgd. “De sensor wordt al geactiveerd als je met een halve band over het randje bent, niet pas als je met de hele band over de kerbstone komt. Dat klopt dus niet. Bovendien trillen de kerbstones als je er met een motor overheen vliegt en dat zorgt ervoor dat de sensor af gaat. Het is heel lastig om het goed te beoordelen. Ik ben er tegen, maar het is ook lastig om het goed te doen. Feit is dat niemand er voordeel mee haalt. Als je buiten de baan gaat en er een seconde mee wint, dan pakken ze voordeel. Maar over het algemeen verlies je tijd omdat de motor begint te spinnen als je over het randje gaat. Het is lastig. Ik ben er niet mee akkoord dat je een plek moet inleveren als je in de laatste ronde buiten de baan komt. Dat is niet goed.”