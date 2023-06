Pol Espargaro mist ook MotoGP-weekend in Mugello

Pol Espargaro had de hoop om komend weekend terug te keren tijdens de Grand Prix van Italië in Mugello, maar heeft nog steeds last van oedeem rond zijn ruggenwervel. De Tech3-coureur werd in de slotfase van de tweede training in Portugal, de seizoensopener van het MotoGP-seizoen 2023, van zijn KTM geslingerd en belandde in de bandenstapels. In het ziekenhuis werden meerdere breuken geconstateerd, in onder meer zijn kaak en rug. Een operatie volgde.

In de vier weken daarna werd zijn kaak met draad gesloten vanwege het herstel, hierdoor kon hij niet vast voedsel eten. Onlangs liet hij wel weer van zich horen via social media. Het team had de hoop Espargaro dit weekend weer in actie te zien, maar meldt dat het nu of de Duitse of Nederlandse Grand Prix wordt.

"GASGAS Factory Racing Tech3 staat te popelen om Pol Espargaro weer te verwelkomen in de MotoGP, maar de crew moet nog even wachten omdat de 31-jarige moet wachten om weer op de RC16 te springen", meldt het team in een verklaring. "Pol is aan het revalideren sinds zijn val tijdens de vrije training in Portugal in maart. De Spanjaard herstelt van een rugblessure, maar geeft vol gas om weer in vorm te geraken. Zowel de rijder als het team heeft goede hoop dat hij in de komende weken weer in de pits verschijnt. De race in Italië wordt meteen opgevolgd door de Grand Prix van Duitsland en de race op het TT Circuit in Assen."

Jonas Folger valt opnieuw in voor de geblesseerde Spanjaard. De Duitser nam diens plaats ook al in tijdens de races in de Verenigde Staten, Spanje en Frankrijk. Hij neemt plaats naast Tech3-rookie en regerend Moto2-kampioen Augusto Fernandez, die met een vierde plek in Frankrijk zijn voorlopig beste resultaat boekte.