Pol Espargaro verbreekt stilte na zware MotoGP-crash in Portugal

Pol Espargaro vloog tijdens de tweede vrije training voor de seizoensopener in Portugal hard van de motor, stuiterde vervolgens door het grind en klapte hard tegen de bandenstapels aan. De Spanjaard werd naar het ziekenhuis gebracht, waar meerdere breuken werden geconstateerd, onder meer in zijn kaak en rug. De Tech3 GasGas-coureur, die op een KTM rijdt, ging meteen onder het mes. Vier weken lang was zijn kaak bedraad, waardoor vast voedsel eten onmogelijk was. Inmiddels kan Espargaro weer praten en op Instagram geeft hij een update over zijn herstel.

"Ik ben weer terug op social media", zegt de 31-jarige coureur. "De crash is nu iets meer dan een maand geleden. Ik kan eindelijk weer een beetje praten. Mijn kaak was op twee plekken gebroken en moest vier weken na de crash gesloten blijven. Ik kon niet eten en ben daardoor best wat gewicht verloren. Eindelijk kan ik weer lachen en goed praten. Ik had ook een verwonding aan mijn oor waar ik aan geopereerd ben."

Inclusief zijn kaak had hij in totaal acht breuken. "Nog eens twee in mijn ribben, een in mijn nek en drie in mijn rug. Die laatsten hebben meer tijd nodig om te herstellen. De artsen houden het goed in de gaten. Er is één wervel die de helft van zijn omvang is verloren. Met dit soort breuken moet je echt heel voorzichtig zijn, aangezien het ruggenmerg vrij snel beschadigd kan raken. We werken nauw samen met de artsen om zo snel mogelijk terug te keren. Ik moet gezond zijn bij een terugkeer, maar ik ben de eerste die weer op de motor wil klimmen. Zeker na de resultaten in Jerez", waarmee Espargaro doelt op de sprintrace-zege en tweede plek in de GP van Brad Binder en de derde plek van Jack Miller in beide races. "In de fabriek wordt hard gewerkt. De motor is een raket."

De Spanjaard heeft de afgelopen weken veel lieve berichten ontvangen. "Die waren belangrijk om me gemotiveerd te houden. Ik wil ook mijn team en alle mensen om me heen bedanken. Ik kijk ernaar uit om weer op de motor te springen. Ik weet niet wanneer, maar het zal snel zijn." Op dit moment is Jonas Folger zijn vervanger. Na twee moeilijke jaren bij Honda keerde Espargaro terug naar KTM, waar hij eerder tussen 2017 en 2020 reed.