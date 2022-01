Espargaro kreeg 'realistisch beeld' van snelheid Marquez in 2021

De Moto2-wereldkampioen van 2013 maakte vorig jaar de overstap van KTM naar Honda om daar teamgenoot te worden van Marc Marquez. Espargaro kende een lastig seizoen, maar scoorde een podium en een pole-position. Ondanks het missen van vier races en vier crashes in andere races won Marquez maar liefst drie races. Hij was daarmee met afstand de beste Honda-rijder van het stel. Voor Espargaro was het ook de eerste keer dat hij de beste MotoGP-rijder van het afgelopen decennium van dichtbij kon observeren en hij heeft daar wel degelijk van geleerd.

“Ik heb altijd tegen Marc gereden, maar nu we gelijkwaardig materiaal hebben en in hetzelfde team rijden, heb ik een realistischer beeld gekregen van hem”, zei Pol Espargaro in een exclusief interview met de collega’s van Motorsport.com Spanje. “Er zijn omstandigheden waarin ik verrast was over zijn snelheid, op andere momenten had ik verwacht dat hij juist iets sneller zou zijn. Ik denk bijvoorbeeld dat Marc met warme omstandigheden en weinig grip meer van de achterkant zou moeten vragen om snel te gaan. Het tegenovergestelde was waar. Hij heeft weinig grip nodig en dat is heel moeilijk om te doen. Hij is een echte technicus en nu begrijp ik ook zijn manier van trainen en zijn werkwijze. Nu ik zijn teamgenoot ben, begrijp ik de techniek die hij gebruikt beter dan voorheen.”

Voor Espargaro wordt 2022 een jaar van de waarheid. HRC heeft na de problemen van 2021 stappen gemaakt, zo bleek tijdens de post-season test in Jerez. Espargaro’s contract loopt aan het eind van dit seizoen af. Voor Marquez is er ook nog werk aan de winkel voor de start van het seizoen. Hij kon de laatste twee races van afgelopen seizoen niet meedoen vanwege een hersenschudding en bleek uiteindelijk last te hebben met zijn ogen, iets wat hem ook gebeurde na de Moto2-crash in 2011 tijdens de GP van Maleisië. Marquez is wel weer aan het trainen, maar is vrijdag niet present bij de teampresentatie van Honda.