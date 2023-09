Espargaro besefte door Honda-overstap hoeveel hij MotoGP-tests miste

Sinds de entree van KTM in de MotoGP in 2017 tot zijn vertrek bij de fabrikant eind 2020 was Pol Espargaro de steunpilaar in de ontwikkeling van de RC16. In die periode behaalde de Spanjaard zes podiumplaatsen voor het Oostenrijkse merk, om in 2021 de overstap te wagen naar Repsol Honda. Daar wist hij de successen uit zijn KTM-tijd niet te herhalen met slechts twee podiumplaatsen in twee seizoenen. Voor 2023 besloot Espargaro dan ook om terug te keren naar KTM, ditmaal in dienst van Tech3 GasGas.

De afgelopen jaren zijn de Europese merken steeds sterker geworden in de MotoGP en dat is ten koste gegaan van de Japanse fabrikanten. Dat is mede te danken aan het doorlopende ontwikkelingswerk in de Europese fabrieken. Zo introduceerde KTM in de eerste drie jaar constant nieuwe onderdelen voor de RC16, die vaak getest moesten worden tijdens raceweekenden. Espargaro noemt dat in gesprek met Motorsport.com "heel stressvol", al zag hij door de compleet andere werkwijze van Honda later wel in dat hij liever op die manier werkt dan zoals bij de Japanse fabrikant.

"Toen ik KTM verliet, was ik overbelast. Vooral de eerste drie jaar was een gekkenhuis. In sommige raceweekenden testten we zelfs twee verschillende chassis. Het risiconiveau dat we accepteerden, was dus ongekend. Ook het niveau van pushen en de stress van het weekend, wetende dat we iets nieuws proberen en geen antwoorden hebben, was heel stressvol", vertelde Espargaro in een interview tijdens het MotoGP-weekend in Misano. "Toen ik naar Honda verhuisde, realiseerde ik me dat veel dingen testen ervoor zorgt dat je in leven blijft. Als alles rustiger wordt en je geen goede resultaten behaalt, besef je hoezeer je het testen van dingen mist. Het zorgt voor een peper in je achterste."

Geen zorgen over plek bij Tech3 in 2024

Espargaro tekende bij zijn terugkeer een tweejarig contract bij KTM, dat dus tot eind 2024 doorloopt. Daarmee is de coureur uit Granollers, die de eerste negen raceweekenden van het seizoen miste door blessureleed, in principe zeker van zijn plek. Toch staan er nog vraagtekens achter zijn aanwezigheid in 2024, doordat KTM vijf coureurs heeft vastgelegd voor de vier zitjes die de fabrikant heeft. Er wordt gesuggereerd dat de Tech3-rijders, Espargaro en Augusto Fernandez, met elkaar strijden om een plekje voor 2024, zodat er ook ruimte vrijkomt voor Moto2-sensatie Pedro Acosta. Toch herhaalt Espargaro dat hij zich geen zorgen maakt over zijn positie.

"Ik begrijp het, maar het is wat de pers allemaal gegenereerd heeft. Het is niet wat ik denk. Ik voel niet dat mijn toekomst gevaar loopt", aldus de Moto2-wereldkampioen van 2013. "Niemand heeft dat gezegd tegen mij en ik heb een contract. Het is ook niet zo dat je naar Pecco [Bagnaia] gaat en vraagt 'Pecco, wat ga jij doen met je toekomst?' Hij heeft gewoon een contract. Voor mij geldt precies hetzelfde. We beantwoorden deze vraag vaak, maar degenen die het antwoord moeten geven zijn de eigenaren van de fabrikanten - niet wij als coureurs. We zijn tevreden en blij omdat we een contract hebben en dat is waar het om draait."