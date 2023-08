KTM dreigt Acosta geen MotoGP-plek te kunnen bieden voor 2024

KTM zet in de MotoGP vier motoren in, die keurig verdeeld zijn over het fabrieksteam en Tech3 GasGas. Het plan van de Oostenrijkse fabrikant was om Pedro Acosta, de huidige WK-leider in de Moto2, op een van deze vier motoren te zetten in 2024, maar daar staan nu serieuze vraagtekens achter. Brad Binder en Jack Miller beschikken over doorlopende contracten bij het fabrieksteam, terwijl Pol Espargaro tot eind 2024 vastligt bij Tech3.

Daardoor zou regerend Moto2-kampioen Augusto Fernandez het kind van de rekening moeten worden met zijn eind 2023 aflopende deal, maar tijdens de Britse Grand Prix gaf hij in een interview met Motorsport.com aan dat hij volgend jaar opnieuw voor Tech3 uitkomt. "Je denkt eraan en je maakt je zorgen, maar het is nu afgerond. Ik ben dus heel blij dat ik hier blijf", zei Fernandez na een vraag over de naderende promotie van Acosta. "Ik ben blij dat ik bij dezelfde mensen blijf, want dat helpt enorm." Officieel heeft KTM nog niets naar buiten gebracht over de contractverlenging van Fernandez, al gaf CEO Stefan Pierer in de zomerstop wel aan dat de Spanjaard aanblijft.

Op de donderdag van de Oostenrijkse Grand Prix werd Fernandez opnieuw gevraagd naar zijn toekomst. "Ik heb geen idee waarom er nog niets is aangekondigd, dat moet je aan hen vragen", antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com. "Ik heb een contract, dus we zullen zien. We weten hoe deze wereld in elkaar steekt, maar mij is verteld en we hebben getekend dat ik volgend jaar op dezelfde plek blijf als waar ik nu zit. Maar meer kan ik niet zeggen, dat moet je aan KTM vragen. In theorie blijf ik bij dit team en in deze kleuren, maar we zullen zien wat er gebeurt."

De uitspraak van Pierer dat Espargaro zijn tweejarige contract mag uitdienen als hij naar verwachting presteert hebben echter voor vraagtekens achter de toekomst van de coureur uit Granollers gezorgd. Hij maakte in Silverstone zijn rentree na blessureleed en werd daar al geconfronteerd met de teksten van de CEO van KTM. "We moeten allemaal presteren, dat is geen verrassing. Ik zit al bijna tien jaar in de MotoGP en het is mij altijd duidelijk geweest dat je moet presteren om in de MotoGP te blijven", zei Espargaro toen. "Natuurlijk heb ik een contract voor 2023 en 2024 getekend, maar ik weet dat ik de eerste ben die goed wil presteren. Lukt dat niet, dan ga ik aan de kant."

Espargaro toch wel zeker van plek bij Tech3 GasGas

In een exclusief gesprek met Motorsport.com in Oostenrijk benadrukte Espargaro echter dat hij ook zeker is van zijn plekje bij Tech3 GasGas in 2024. "De geruchten bestaan al sinds ik in de MotoGP race, maar het heeft geen invloed op mij. Ze komen uit het niets, want ik heb voor dit en volgend jaar getekend. Ik heb twee jaar", zei hij. "Brad, Jack en ik hebben twee jaar bij KTM en Augusto heeft een jaar. Daarom ben ik kalm, want ik rij in 2024 voor dit team en dat helpt me om te groeien. Het niveau in de MotoGP is momenteel heel hoog en je hebt wat tijd nodig na een blessure. Geruchten zijn het minst belangrijk voor mij, meer dan geruchten zijn het ook niet."

KTM heeft al geprobeerd om de aanwezigheid op de MotoGP-grid uit te breiden met een extra satellietteam. Daarmee zou het naar verluidt ruimte willen creëren voor Acosta, terwijl Marc Marquez door de problemen van Honda in verband werd gebracht met het andere zitje bij dit team. Het overnemen van de plekken van Suzuki werd echter tegengehouden door promotor Dorna Sports, dat de plekjes liever naar een nieuw fabrieksteam ziet gaan. Ook werden LCR en Gresini benaderd om satellietteam van KTM te worden, maar LCR honoreert het doorlopende contract met Honda en Gresini kondigde recent een contractverlenging met Ducati aan.