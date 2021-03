Espargaro: “Eerste crash met Honda niet zoals ik had verwacht”

Afgelopen weekend gaf Espargaro toe dat het gedrag van de Honda hem ‘stress’ gaf en dat hij nog niet helemaal wist hoever hij kon gaan met de veeleisende machine. De RC213V staat bekend als een onvergeeflijke machine en een motorfiets waarmee coureurs risico moeten nemen om op snelheid te komen. Espargaro zei te wachten op een crash. Die kwam donderdag in de derde ronde van de derde run toen hij bij het ingaan van bocht 1 de controle over de machine verloor. Toch was dit niet de valpartij die de Catalaan had verwacht.

Gevraagd naar het incident, verklaarde hij: “Het was een vreemde crash. Het was niet echt een Honda-probleem, we waren aan het begin van de sessie met andere banden aan het rijden dan waar ik tot nu toe gewend aan was. Gisteren hadden we veel wind tegen op dit circuit, nu was het andersom. Daardoor schatte ik de bocht iets anders in en was ik te laat met remmen. Ik gebruikte ook een band die niet het beste was voor die omstandigheden. Daarna ging ik over op een andere band en reed ik betere rondjes. Ik maak me geen zorgen, het was niet de crash die ik had verwacht.”

Toen Motorsport.com hem vroeg wat hij dan wel had verwacht, lichtte hij toe: “Ik dacht dat ik tijdens de kwalificatiesim zou vallen omdat ik te veel zou forceren. Maar dat gebeurde niet, het was in de derde ronde van de derde run en ik had zoiets van ‘kom op zeg’. Ik ben op de limiet aan het pushen en de rondetijden zijn niet slecht, maar ik had gedacht dat ik daar meer risico zou lopen op een crash. Maar niet in de eerste run van de dag met andere banden. In theorie had ik ontspannen kunnen rijden, het was een vreemd moment.”

De Honda-coureur deed na zijn crash nog een langere run en klokte uiteindelijk de tiende tijd. Vrijdag begint om 12.00 uur Nederlandse tijd de laatste testsessie in Qatar voordat het seizoen op 28 maart begint met de Qatarese Grand Prix.