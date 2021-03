Espargaro moet nog wennen aan Honda: “Het is enorm stressvol”

De zesvoudig podiumfinisher in de MotoGP maakte zaterdag zijn debuut op de RC213V tijdens de eerste testdag in Qatar. Zondag wist hij al 1.2 seconde van zijn beste tijd af te schaven, om de dag uiteindelijk als twaalfde af te sluiten met een 1.54.673.

Limiet nog niet gevonden

Na zijn eerste kennismaking liet Espargaro zaterdag al weten dat de Honda totaal niet te vergelijken is met de KTM waar hij de afgelopen jaren op reed. Na afloop van de tweedaagse test geeft de Catalaan toe dat hij nog altijd veel te leren heeft en dat er nog veel progressie te behalen valt.

“Het valt nog niet mee om gewend te raken aan de elektronica, maar hetzelfde geldt voor het aanpassen van de instellingen wanneer je gestrest op de motor zit. Ik rij nu namelijk heel gestrest met deze motor”, erkent de Honda-nieuwkomer. "Ik weet nog niet waar de limiet ligt van de motor. Vandaag zat ik zeven tienden achter de snelste rijders, maar ik weet niet of de motor mij lanceert wanneer ik drie, vier, vijf kilometer harder een bocht inga. Dat is erg stressvol."

“Ik ben nog niet gecrasht, wat wel aangeeft dat er nog veel ruimte voor verbetering is. Maar ook als je wilt horen hoe de elektronica werkt, hoe je de instellingen wijzigt, de brandstoftoevoer, dat soort zaken. Er zijn nog zoveel dingen die ik moet leren, zelfs de launch control met alle verschillende mogelijkheden. Ook de stomme dingen zoals het indrukken van de pit limiter, de motor in zijn neutraal zetten, dat soort dingen. Er zijn nog heel veel zaken op de nieuwe motor waar ik nog aan moet wennen.”

Alex Marquez twee keer onderuit op zondag

In tegenstelling tot Espargaro wist Alex Marquez de limiet van zijn Honda wel al een paar keer te vinden in Qatar. De LCR Honda-rijder ging zondag twee keer onderuit en eindigde de dag uiteindelijk twee tienden achter Espargaro als veertiende.

“Al vroeg op de dag had ik twee crashes vandaag”, aldus Marquez, die ook op zaterdag al hard was gevallen. “Ik probeerde een andere voorband uit en ik maakte een klein foutje. Dat hinderde ons programma dat we gepland hadden met de twee verschillende motoren een beetje. Het was geen zware val, maar het duurde wel even voordat de motor weer was opgelapt.”

“De tweede crash was met dezelfde motor. Ik was onderweg op gebruikte banden, voordat ik voor een snelle ronde zou wisselen naar verse banden. Ik maakte echter de aloude fout hier in Bocht 2. Gelukkig leidde dat niet tot veel schade. Het waren echter wel twee fouten, dat is iets waar ik nog aan moet werken.”

De vier Honda-rijders probeerden zondag in Qatar allemaal iets anders uit voor de Japanse fabrikant. Marquez testte met een nieuw chassis, al was hij daar niet erg van onder de indruk: “Alle vier de rijders proberen iets anders uit, zodat we uiteindelijk allemaal dezelfde richting op kunnen gaan. Wij focusten ons vandaag vooral op het chassis en probeerden de boel wat beter te begrijpen. Het was niet echt een positieve ervaring, maar het was een wijze les om te weten welke kant we op moeten gaan.”