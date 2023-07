Dit seizoen introduceerde de MotoGP het sprintformat, in navolging van de Formule 1. Maar in plaats van enkele sprintweekenden werden de sprintraces direct voor alle Grand Prix-weekenden geïntroduceerd. Het was een radicale wijziging in het weekendformat van de MotoGP. Waar de rijders voorheen op zaterdagochtend in de derde vrije training nog kans maakten op een directe plaatsing voor Q2, is dat met de introductie van de sprintraces aan het einde van de vrijdag al het geval. Het zorgt voor een interessantere vrijdag, al leverde het ook kritiek op van vele rijders die zich zorgen maakten om de veiligheid, aangezien de slotfases van de eerste en tweede vrije training in feite korte kwalificatiesessies werden.

Tijdens het Grand Prix-weekend van de TT Assen wist Motorsport.com al te melden dat de regels voor 2024 gewijzigd zouden worden, waardoor alleen de tijden in de tweede training zouden gelden voor de kwalificatie-indeling. Maandag heeft de FIM naar aanleiding van een meeting van de Grand Prix Commission aangekondigd dat, na 'unanieme overeenstemming' van alle teams, deze wijziging per direct ingaat. Met deze wijziging verandert er in feite niets aan het weekendformat, maar wel aan de functie van de sessies.

De eerste training op vrijdag zal nog altijd bekendstaan als de eerste vrije training, maar de tweede training heet vanaf heden simpelweg 'training'. De derde training op zaterdagochtend staat nu bekend als de tweede vrije training. Waar rijders voorheen in de eerste vrije training ook al een rondetijd konden noteren om mee te dingen naar een directe plaatsing voor Q2, zullen de rijders er in de training van vrijdagmiddag alles op alles moeten zetten, aangezien die training van zestig minuten als enige meetelt.

De rijders hadden het bestuursorgaan al verzocht om deze wijziging door te voeren voor de Britse Grand Prix van 6 augustus, maar dat verzoek werd afgewezen na een ontmoeting van de fabrikanten in Assen. Toen kwam er geen unanieme overeenstemming, aangezien Ducati als enige fabrikant tegen deze wijziging was. Dat leidde tot frustratie bij Aprilia-coureur Aleix Espargaro. "Alle rijders leken te pushen voor een verandering in het vrijdagschema om de eerste training een 'vrije' training te maken. Maar het lijkt erop dat Ducati het er niet mee eens is. Zij stemden tegen. Wij vroegen dit niet uit competitief oogpunt, maar uit veiligheidsoogpunt om crashes te voorkomen in de eerste training, zodat we daar rustiger aan zouden doen en dan in de laatste vijftien minuten van VT2 iedereen te laten stressen. Maar het lijkt erop dat zij dat idee niet zien zitten. Het is gek, want hun rijders waren voorstander, geloof mij maar. Maar de Ducati-bazen niet. Het zal dus voor de rest van het seizoen zo blijven", zei de Spanjaard, voordat er dus alsnog akkoord werd gegaan. Motorsport.com heeft vernomen dat Ducati van mening is veranderd door een gesprek met Dorna, voordat de vergadering plaatsvond.

Het MotoGP-weekend na de regelwijziging:

Sessie Dag Duur Eerste vrije training Vrijdag 45 minuten Training (enige getimede sessie voor kwalificatie) Vrijdag 60 minuten Tweede vrije training Zaterdag 30 minuten Q1 Zaterdag 15 minuten Q2 Zaterdag 15 minuten Sprintrace Zaterdag Ongeveer 20 minuten Warm-up Zondag 10 minuten Race Zondag Ongeveer 45 minuten