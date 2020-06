MotoGP annuleert races in Groot-Brittannië en Australië

De Britse Grand Prix stond voor zondag 30 augustus op de planning, maar de race gaat niet door. Dit heeft te maken met de reisrestricties die recent aangekondigd werden. Vanaf volgende week moeten buitenlandse bezoekers in Groot-Brittannië veertien dagen in quarantaine voordat ze het land echt mogen betreden. Met een aangepaste kalender kan de MotoGP het zich niet permitteren om die tijd daarvoor vrij te maken.

Ook de Grand Prix van Australië, die op zondag 25 oktober verreden zou worden op het legendarische Phillip Island, gaat niet door. Ook hier zijn logistieke en operationele problemen de aanleiding voor de annulering. Het is niet bekend welke gevolgen dit gaat hebben voor de andere overzeese MotoGP-races, waar men doorgaans in het najaar rijdt.

Dorna-baas Carmelo Ezpeleta zei: “Het is erg spijtig dat we deze twee iconische evenementen omdat we te maken krijgen met logistieke en operationele problemen als gevolg van de pandemie en de aangepaste kalender. Silverstone en Phillip Island zijn altijd twee van de beste races van het seizoen, beide circuits stellen nooit teleur. Namens Dorna wil ik de fans bedanken voor het begrip en geduld tijdens deze lastige situatie. We kijken uit naar de terugkeer op Silverstone en Phillip Island volgend jaar.”

Na Qatar, Nederland, Sachsenring en Finland staat de teller met het annuleren van Silverstone en Phillip Island op zes definitief afgelaste races. Naar verwachting wordt daar in de komende week nog een race aan toegevoegd. Dorna heeft bij de Spaanse overheid een plan ingediend om het seizoen op zondag 19 juli te laten beginnen met de Grand Prix van Spanje op het circuit van Jerez, een week later zou dan opnieuw gereden moeten worden in Jerez. De overheid heeft nog geen goedkeuring gegeven aan deze plannen.