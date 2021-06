Viñales vindt in Assen oplossing voor probleem: “Er is veel grip”

Viñales haalde vorig weekend na wanprestatie op de Sachsenring flink uit naar Yamaha. De coureur werd naar eigen zeggen gedwongen om met de afstelling van Fabio Quartararo te rijden en voelde zich niet gerespecteerd door zijn werkgever. Nog geen week later hangt de vlag er heel anders bij. De 27-jarige Spanjaard ging aan de leiding in alle trainingen op het TT Circuit en reed in de kwalificatie het ronderecord uit de boeken. Op vrijdag deed Viñales zijn verhaal niet tegenover de pers omdat hij een lange technische meeting moest bijwonen, maar in de persconferentie op zaterdagmiddag kwam er dan eindelijk een verklaring voor de ommekeer in Assen.

“Als ik grip heb met deze motor, dan kunnen we heel sterk zijn”, verklaarde Viñales. “Zo simpel is het, maar we zijn nergens als we geen grip hebben. Als we geen grip hebben, dan is het een stuk moeilijker om competitief te zijn. Niemand weet de oplossing voor dit probleem, maar het heeft me al veel races en goede resultaten gekost. Ik wacht nu op dit soort kansen om te scoren. De motor is geweldig als we grip hebben, maar dat komt niet vaak voor. Dit hebben we nu vier keer gehad in ongeveer een jaar.” De Spanjaard zei de resultaten zoals op de Sachsenring niet langer te accepteren en stelt dat het niveau van dit weekend ‘normaal’ moet zijn. “Dit is voor ons een normaal niveau wat we hier dit weekend laten zien. Ik heb veel vertrouwen in wat we gedaan hebben, we doen de juiste dingen en de manier waarop we werken is heel goed. Eerlijk gezegd ging het vanaf de eerste training goed, als er maar grip is kan ik snel zijn. Dat is het probleem als ik geen grip heb. Ik kan me niet verbeteren als er geen grip is.”

Quartararo's afstelling niet geprobeerd

Voor het weekend kondigde Viñales aan dat hij de exacte afstelling van teamgenoot Quartararo wilde proberen. Er stond daadwerkelijk een motor met die afstelling klaar in de Yamaha-pitbox, maar de coureur kwam er niet mee op de baan. “Nee, ik wilde het goede gevoel houden”, motiveerde hij die keuze. “Ik voelde me meteen goed en wilde dat gevoel niet kwijtraken door andere dingen te doen met een andere motor. Ik kan nu snel zijn en de motor blijft stabiel.” Aan zijn eigen motor veranderde Viñales helemaal niets: “We hebben geen klikje veranderd. Gelukkig is er grip, de banden zijn goed en dan kun je snel zijn. We proberen wel wat dingen om te ontdekken waarom het op Sachsenring niet liep. Hier ben ik wel snel, dus we moeten kijken wat er anders is. Nu heb ik meer grip en dan loopt het een stuk beter.”

Vaak wordt bij Viñales getwijfeld aan zijn mentale weerbaarheid als het even niet loopt. Gevraagd of hij niet meer aan zichzelf moet werken, verwees hij die suggesties rechtstreeks naar de prullenbak. “Wat wil je dat ik doe, moet ik slapen in de pitbox? Nee, genoeg is genoeg. Ik kan niet nog meer races wachten. Het ging vijf of zes races heel slecht met slechte resultaten. Normaal kon ik nog een snelle ronde rijden als er minder grip was, maar de laatste races ging dat ook niet. Dan crashte ik gelijk. Voor mij was dat de indicatie dat de afstand groot is naar de situatie die ideaal is.”