Viñales na incident tijdens training: “Heb paar dagen rust nodig”

Yamaha communiceerde donderdagavond dat Viñales tijdens een training op de crossmotor onderuit was gegaan. Na onderzoek werden geen breuken geconstateerd, maar de rijder moest wel een nacht in het ziekenhuis blijven. Nu heeft de coureur iets meer inzicht gegeven over de ernst van de blessure, hoewel nog steeds niet helemaal duidelijk is wat er nu gebeurde.

“Het is duidelijk dat ik een paar dagen rust moet pakken”, verklaarde Viñales bij Catalunya Ràdio. De timing van de blessure kon echter – hoe gek het ook klinkt - niet beter nu de eerstvolgende MotoGP-race pas begin mei plaats gaat vinden. “Ik heb een goede basis en ben goed voorbereid als we weer kunnen racen. Het idee is om met dezelfde intensiteit te blijven werken. Ik hoop dat ik op dezelfde manier kan blijven trainen, maar door de huidige situatie is dat iets lastiger. De gezondheid van de samenleving gaat natuurlijk voor. We moeten daarom iets meer thuisblijven.”

Viñales was op basis van het voorseizoen een van de favorieten voor de eerste races, maar doordat de eerste races geschrapt zijn heeft de concurrentie meer tijd om zaken op orde te krijgen. Zo kan Marc Marquez verder herstellen van zijn schouderblessure en hebben alle teams de mogelijkheid om het materiaal voor 2020 verder te verfijnen. Toch denkt Viñales dat men er verstandig aan gedaan heeft om het voorlopige programma op de schop te gooien als gevolg van het coronavirus. Ook Spanje – waar het virus in rap tempo om zich heen grijpt – zit grotendeels op slot.

“De genomen maatregelen door de organisatie zijn terecht en nodig. Als dat betekent dat er met de kalender geschoven wordt, dan moet dat maar zo zijn. Het is zo dat Qatar voor mij een belangrijke races was, maar we moeten ons aanpassen op de omstandigheden”, verklaarde de coureur die de afgelopen winter naar Qatar verhuisde om zich daar voor te breiden. “Ik hoop dat het wereldkampioenschap in Jerez kan beginnen, dat zou namelijk betekenen dat de situatie wat betreft het coronavirus positief is.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont