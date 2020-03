Viñales raakt geblesseerd tijdens motorcrosstraining

Het incident gebeurde donderdag op het Del Berguedà-Olvan Motocross Circuit in Spanje. De coureur blijft ter observatie een nacht in het ziekenhuis. Na de medische checks in het ziekenhuis bleek dat hij geen breuken heeft opgelopen bij het incident. Ook heeft Yamaha geen mededelingen gedaan over de precieze ernst van Viñales’ blessures, maar de coureur is in ieder geval lachend te zien op een foto in de bijbehorende tweet (zie hieronder).

Geluk bij een ongeluk is dat Viñales in ieder geval voldoende tijd heeft om te herstellen van zijn blessures. De MotoGP-opener in Qatar van afgelopen week ging niet door vanwege het Italiaanse inreisverbod in dat land, vervolgens werden ook de races in Amerika en Argentinië uitgesteld. Deze wedstrijden worden later in het jaar alsnog ingehaald. Het MotoGP-seizoen begint nu volgens de officiële planning op zondag 3 mei met de Grand Prix van Spanje, maar ook daarover bestaat onzekerheid.