Marquez presenteert retro MotoGP-helm voor GP van Duitsland

De helm is ontworpen door Dave Designs en de oorsprong is makkelijk te herleiden. Het gaat om een ontwerp dat in de jaren zeventig en tachtig veel gebruikt werd door rijders. Het is het resultaat van een samenwerking van helmleverancier Shoei en Marquez. De coureur is al jaren verbonden aan de Japanse firma. In een bericht op Twitter schreef de Spanjaard: “Dit is mijn speciale retrohelm voor de Duitse GP. Deze keer heb ik me laten inspireren door de helmen waar coureurs in de jaren zeventig en tachtig mee reden. Ik ben verliefd op dit ontwerp en hoop dat het me geluk gaat brengen.”

Bekijk hieronder de speciale retrohelm van Marquez:

Voor Marquez is de wedstrijd op de Sachsenring een terugkeer naar succesvol jachtgebied. In de MotoGP werd de Repsol Honda-coureur sinds 2013 nog nooit verslagen op het Duitse circuit. Of Marquez dit weekend weer kan jubelen is nog maar de vraag. Honda heeft de zaken niet zo goed op orde als de afgelopen jaren en Marquez heeft sinds zijn terugkeer op de MotoGP-grid nog niet structureel om de prijzen mee kunnen doen.

Zijn beste resultaat tot nu toe is een zevende plek in de GP van Portugal. In de afgelopen races in Le Mans, Mugello en Barcelona viel Marquez telkens uit door valpartijen.

Foto's: Retrohelm voor Marc Marquez in Duitsland

