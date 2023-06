Marquez woedend op Zarco na heftige crash: "Hij moet uitkijken"

Marc Marquez begon net aan een vliegende ronde in de slotfase van de tweede vrije training op de Sachsenring, toen hij bij het aanremmen voor de eerste bocht de voorkant verloor. Hij schoof onderuit en stuitte op Johann Zarco, die net de pitlane had verlaten. De Honda van Marquez beukte snoeihard tegen de Pramac van de Fransman. Het was een nare crash, maar beide heren bleven ongedeerd. Marquez vindt dat Zarco had moeten uitkijken voor aankomende rijders en legt de schuld bij hem.

Op de vraag of hij Zarco zag, antwoordt de Spanjaard: "Dit is een vraag die je hem moet stellen. Als ik een fout zou maken, zou ik ook zeggen dat het mijn fout is", aldus Marquez. "Ik ben nu echt boos. Er had een iemand deze situatie kunnen voorkomen en dat was Johann. Degene die pitstraat verlaat, is degene die moet opletten wat er aankomt. Als er iemand aankomt, en met name in de laatste paar minuten, dan moet je stoppen in de pitlane. Het heeft geen zin om buiten de lijn te blijven. Dat hebben we in het verleden al vaker in die bocht gezien. Het gebeurde eerder op de vrijdag nog met Aleix Espargaro en Fabio Quartararo. Je crasht daar zo makkelijk. Ook de voorkant blokkeert daar vrij snel als je aan het pushen bent aan het einde van een training. We hadden onwijs veel geluk daar, maar ik hoorde iemand al zeggen dat ik gevaarlijk bezig was. Als iemand die situatie had kunnen voorkomen, dan was het Johann. Ik was aan het pushen voor een snelle ronde. Ik wil niet crashen, maar er waren vrijdag echt veel die crashten. Willen we dat allemaal? Ik ben al bij Zarco geweest. Hij is in orde, dus we hebben geluk gehad."

De voormalig MotoGP-kampioen kende een frustrerende openingsdag in Duitsland. Hij had tijdens de tweede sessie ook een behoorlijk moment in de elfde bocht, waarna hij zijn middelvinger op de motor opstak naar de camera. "De camera heeft me goed opgenomen", gaat hij verder. "Het ging om de situatie. De adrenaline was superhoog. Ik voorkwam een crash in een zeer rappe bocht. Zoals je je kunt voorstellen schiet de adrenaline dan omhoog. Het was een reactie van het lichaam, want het was niet de eerste keer dat ik op zo'n manier werd gewaarschuwd. We moeten achterhalen hoe we soepeler of iets langzamer kunnen rijden, dan hebben we dit soort momenten niet."