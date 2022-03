Marquez verbaasd na trainingen: “Ik rijd op een vreemde manier”

De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen kwam vrijdag uitstekend voor de dag met de tweede plek algemeen achter Suzuki-rijder Alex Rins. Marquez reed vorige maand al vijf testdagen op de nieuwe Honda RC213V, maar voelt zich nog niet vertrouwd met het nieuwe materiaal. De motor is flink veranderd na de problemen die de grootste MotoGP-fabrikant de vorige seizoenen had. Bij de ontwikkeling heeft Honda de nadruk gelegd op de achterkant, die nu meer grip heeft. Het betekende overigens ook dat Marquez zijn stijl moest aanpassen om dezelfde snelheid te ontwikkelen. Dat is een zoektocht die nog gaande is, ook nu het seizoen dit weekend begint met de Grand Prix van Qatar.

“Enerzijds wel, anderzijds niet”, reageert Marquez op de vraag of zijn vrijdag naar verwachting verlopen is. “Dit was ongeveer hoe ik het racetempo voor me zag, maar de kwalificatierondjes waren een stuk beter dan ik had gedacht. De tweede plek is niet mijn echte plek als het om racetempo gaat, maar het ging over het algemeen beter dan ik had verwacht. Het doel was om bij de top-tien te staan en door te gaan naar Q2. Ik denk niet dat we ons morgenochtend nog zullen verdedigen, maar ik ben blij met hoe we gereden hebben. Toch moet ik zeggen dat ik nog op een vreemde manier aan het rijden ben, al blijven de rondetijden wel komen.”

"Ik heb de limiet van de motor nog niet gevonden"

Gevraagd naar de details over dat vreemde gevoel, geeft Marquez aan dat hij voor zijn gevoel bezig is aan langzame rondjes. “Ik ben met mijn stijl nog helemaal niet aan het pushen bij het ingaan van de bochten”, aldus Marquez. “Ik was altijd heel snel bij het ingaan van de bochten, nu ben ik niet snel. Ik voel ook niet dat de voorkant op de limiet zit, dat voelt vreemd. Ik heb de limiet daarvan nog niet helemaal gevonden. Het voelt langzamer dan ik in werkelijkheid ben. Dat is goed, maar je bent langzamer als je sneller probeert te zijn.”

Dat laatste moet door de concurrentie gezien worden als een zorgwekkend signaal. Marquez is er inmiddels van overtuigd dat hij met dit nieuwe Honda-concept de aansluiting kan vinden. “Ze hebben het geweldig gedaan, ik ben ze erg dankbaar. Er is volgens mij maar een merk dat zo kan veranderen als Honda. We moeten kijken waar we qua afstelling heen moeten. Ik heb vandaag niets aan de motor gedaan, ik heb enkel met de Mandalika-afstelling gereden omdat we de motor niet goed genoeg kennen. Elke ronde ben ik sneller en morgen zullen we iets meer spelen. Dat gezegd hebbende, we zijn hier niet de snelste. Het lijkt erop dat Yamaha en Suzuki met andere motorblokken toch iets constanter en sneller zijn dan wij.”

Marquez stelt overigens ook dat hij tijdens de trainingen in Qatar ‘geen fysieke beperkingen’ voelde.