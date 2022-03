Alex Rins besloot de eerste trainingsdag van het MotoGP-seizoen 2022 met de snelste tijd. Hij maakte grote indruk, ook teamgenoot Joan Mir stond er op de derde plaats goed bij. Na een moeilijk seizoen waarin Suzuki een achterstand had met de ontwikkeling van de GSX-RR, lijkt Suzuki nu al de vruchten te plukken van een goede winter. Zeker de krachtbron van de Japanse constructeur is een stuk beter geworden. Rins had de hoogste topsnelheid in beide trainingen op het Losail Circuit, de Spanjaard klokte 355,2 kilometer per uur op het rechte stuk.

Topsnelheid is niet essentieel voor een goed rondje maar het helpt wel, erkent Rins: “We hebben meer vertrouwen, Suzuki heeft goed gewerkt. Maar we moeten ook blijven werken. De krachtbron is een stuk beter, maar als ze de teugels iets laten vieren zijn we meteen de lul. Vandaag was het gevoel uitstekend, ik probeerde anderen op het rechte stuk te volgen en dat ging heel aardig. Ik kon in de slipstream blijven en dat betekent dat we iets kunnen ademen op het rechte stuk. Dat was voorheen niet mogelijk, dan moesten we alles gebruiken om snelheid op te bouwen. Hopelijk is dit een goed teken voor de race, ik hoop op dat vlak nog iets beter te worden.

"Ik ben er nooit gerust op"

Oud-wereldkampioen Joan Mir constateerde vrijdag dat Suzuki een aantal zaken gedaan heeft om dit seizoen sterker te worden. Hij doelt daarbij niet alleen op het nieuwe motorblok, ook het apparaat voor de aanpasbare rijhoogte heeft geholpen. Desalnettemin stelt ook hij dat er geen reden is om daar nu bij stil te staan. “Ik ben er nooit gerust op”, aldus Mir. “Ik wil altijd meer, dat hoort bij mijn karakter. Maar de stap voor dit seizoen is heel goed geweest. Dat geeft vertrouwen, we zijn qua topsnelheid een stuk beter geworden en dat was belangrijk met alle problemen van vorig jaar. Hopelijk kunnen we nu verdedigen op de rechte stukken. Dat is de eerste stap. Het volgende is de kwalificatie, dat was ook een zwak punt. Met het werk van vorig jaar en wat we in de test gedaan hebben, moet dat ons leven iets makkelijker maken. We zijn gewoon sneller, dus daar mogen we blij mee zijn.”