Marquez test Kalex-chassis in eerste MotoGP-training Le Mans

Honda heeft al een aantal moeilijke MotoGP-seizoenen achter de rug en ook 2023 gaat nog niet van harte, ondanks dat LCR-coureur Alex Rins op de Japanse machine in Austin nog de zege pakte. Hij maakte daarmee een einde aan een droogte die terugging tot 2021. Sinds eind vorig jaar werkt Honda samen met de Duitse chassisfabrikant Kalex aan de ontwikkeling van de motor. Uiteindelijk is er een volledig chassis ontwikkeld, dat eerder deze maand getest werd door HRC-testcoureur Stefan Bradl.

Marc Marquez ontbrak bij de test in Jerez. Hij miste door een blessure de Grands Prix in Argentinië, Amerika en Spanje. Woensdag kreeg de Spaanse coureur echter goed nieuws. De schade in zijn duim is voldoende hersteld en daarom stapt de voormalig MotoGP-kampioen vrijdag weer op de motor. Als het weer het vrijdagochtend in Le Mans toelaat, dan springt hij meteen op het Kalex-chassis in VT1. "Een van de redenen waarom dit weekend zo belangrijk is, is om zaken te testen", zegt hij donderdag over het nieuwe chassis. "Het komt niet heel goed uit om dergelijke dingen nu te proberen, maar na deze race hebben we drie weken geen raceweekend. Honda heeft data nodig. Ik ben overigens niet de enige die het gaat testen. Meerdere Honda-coureurs gaan dat doen."

Het nieuwe chassis werd positief ontvangen door Bradl, al reed de Duitser er niet veel ronden mee door een val. Repsol Honda-coureur Joan Mir reed in Jerez ook een aantal ronden met het nieuwe chassis, maar een elektrisch probleem maakte een vroegtijdig einde daaraan. Volgens hem voelde het chassis anders aan in de outlap, maar meer kon hij er toen niet over kwijt.