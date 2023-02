Van vier naar twee Honda’s: Marquez moet prioriteiten stellen

Vrijdag stonden er maar liefst vier Honda RC213V’s in de pitbox van Marc Marquez. Aan het eind van de tweede testdag in Sepang waren er nog twee over. Dat er eentje vertrokken was, is logisch. Dat was de 2022-motor die Marquez vrijdag gebruikte om weer op snelheid te komen en die als referentie diende voordat het nieuwe materiaal op de baan verscheen. Een ander exemplaar voldeed niet aan de verwachtingen die Marquez had, erkende hij. Het gaat om de machine zonder de stegasaurus-vleugels op de achterkant (foto hieronder). Deze wijkt af van de andere prototypes die Honda naar Sepang bracht.

Het prototype van Honda dat zaterdag door Marquez 'afgewezen' werd. Foto: Oriol Puigdemont

De testdag van zaterdag viel deels in het water vanwege regenval. “We hebben helaas maar 25 ronden op de droge baan kunnen rijden”, begint Marquez zijn verhaal. “Het doel was om de drie zwarte motoren te testen. Het is heel lastig. Het is elke keer een andere motor met andere kwaliteiten, maar daar is dit het moment voor. Iemand moet het doen bij Honda. Vandaag hebben we de motor met de Repsol-kleuren al buiten beschouwing gelaten, dat is de 2022-machine. We hebben ons geconcentreerd op de drie andere motoren, eentje daarvan hebben we ook afgewezen. Morgen moeten we verder met ons werk.”

Gevraagd naar zijn redenen voor het afwijzen van één van de prototypes, lacht Marquez zuinig: “Daar kan ik niets over zeggen. Uiteindelijk hebben we nog een dag en we moeten prioriteiten stellen. Ik werk op dit moment liever door met de motor waar ik het beste gevoel mee heb. Daar moeten we het mee doen en moeten we aan werken. Een motor was heel anders en ik had niet het gevoel dat er enorm veel potentie in zat, al waren er wel wat interessante punten. Het team mag analyseren en we hebben een maand om eruit te komen.”

Genoeg vermogen: "Maar het moet efficiënter"

Vrijdag was Marquez nog behoorlijk optimistisch, ook al was dat voornamelijk door zijn eigen fysieke gesteldheid na een winter keihard trainen. Op de gebruikelijke vragen over Honda en de ontwikkelingen die het merk meebrengt, is Marquez serieus en geeft hij voorlopig weinig blijk van optimisme. Zo ook als het gaat om het motorblok dat Honda gebracht heeft: “Ik rijd steeds met het nieuwe blok dat we hebben, het oude blok zat alleen in de 2022-motor die we niet meer gebruiken. Dat blok was qua topsnelheid iets langzamer, maar qua acceleratie en grip heel erg vergelijkbaar.”

En juist daar zit het probleem, vindt Marquez. “Ik zoek naar de juiste connectie tussen de grip en het versnellen uit de bochten”, legt hij uit. “Ducati maakt daar het verschil, hun acceleratie is veel beter in de eerste meters. Daarna is onze motor ook krachtig. De topsnelheid is er wel. Onze eindsnelheid is goed, maar daar komen we te traag. Uiteindelijk moeten we onze motor op alle vlakken verbeteren, maar dit zijn wel twee zaken waar de focus op ligt.”

De coureur uit Cervera erkent dat Honda goed georganiseerd is voor de test, maar weet dat de basis niet goed genoeg is. De tijd begint stilaan te dringen, weet Marquez: “Ze hebben een schema opgesteld na de test in Valencia dat we in Maleisië een fase zouden afronden en in Portimao de volgende. We zullen proberen om nog een stap te zetten. We hebben nog een maand, ik geloof in Honda. Dit is pas de tweede dag van het seizoen.”

Zondag staat alweer de laatste dag van de MotoGP-test in Sepang op het programma. Daarna volgen begin maart nog twee dagen in Portimao voordat het seizoen eind maart begint met de Grand Prix van Portugal.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images